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Tung "đòn trừng phạt tầm xa" vào Moscow, Ukraine hứng mưa tên lửa

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga phải thực hiện các bước ngoại giao cần thiết để chấm dứt xung đột.

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu chính của Moscow lần thứ hai trong một tuần.

Ông Zelensky viết trên Telegram vào ngày 18-6: "Các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi một lần nữa đã tiếp cận vùng Moscow: nhà máy lọc dầu Moscow đã bị đánh trúng lần thứ hai trong tuần này".

Ông cho biết thêm lực lượng Ukraine cũng đã tấn công các mục tiêu ở vùng Rostov của Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Ông nhấn mạnh đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng nhằm vào các cơ sở hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga sau các cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine.

Tung "đòn trừng phạt tầm xa" vào Moscow, Ukraine hứng mưa tên lửa- Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Moscow bốc cháy sau cuộc tập kích trong đêm 17-6 rạng sáng ngày 18-6. Ảnh chụp màn hình từ Telegram.

Theo tờ Kyiv Post, nhà máy lọc dầu Moscow, nằm cách Điện Kremlin khoảng 15 km, là một trong những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Nga, cung cấp tới 40% lượng nhiên liệu tiêu thụ cho thủ đô.

Cơ sở này nằm tại quận Kapotnya của Moscow, thuộc nhóm 10 doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất nước Nga với công suất xử lý 11 triệu tấn dầu thô mỗi năm, chuyên sản xuất các loại xăng, dầu diesel, dầu hỏa hàng không và nhiều sản phẩm khác.

Tung "đòn trừng phạt tầm xa" vào Moscow, Ukraine hứng mưa tên lửa- Ảnh 2.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Moscow ngày 18-6. Ảnh: Astra

Giới chức Nga thừa nhận nhiều máy bay không người lái (UAV) đã tiếp cận nhà máy này trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban đêm ở Moscow và vùng phụ cận.

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, phòng không Nga đã đánh chặn 137 UAV trong cuộc không kích kéo dài 3 giờ, dù nhiều mục tiêu vẫn bị đánh trúng.

Truyền thông Nga đưa tin có hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu và thiệt hại tại các địa điểm khác khắp vùng Moscow.

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy nhiều đám cháy bùng phát trong khuôn viên nhà máy kèm theo những cột khói đen dày đặc bốc lên bầu trời.

Trước đó, cuộc tập kích đầu tiên vào cơ sở này diễn ra vào sáng ngày 16-6, gây hỏa hoạn tại tổ máy lọc dầu ELOU-AVT-6, nơi dùng để chuẩn bị và xử lý sơ bộ dầu thô.

Bên cạnh đó, các UAV của Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào một kho chứa dầu ở Gukovo, thuộc vùng Rostov của Nga trong đêm, khiến các bể chứa nhiên liệu bốc cháy.

Thống đốc vùng Rostov báo cáo cuộc tấn công đã làm cháy hai cơ sở thương mại và hư hại một đầu máy xe lửa. Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn sau khi phát hiện các UAV bay trên đầu.

Ở chiều ngược lại, thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine vừa phải hứng chịu một đợt oanh tạc dữ dội từ phía Nga vào rạng sáng ngày 18-6.

Theo Không quân Ukraine, tính từ tối 17-6, Nga đã triển khai 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 cùng 239 UAV tấn công và UAV mồi bẫy.

Các đòn tấn công dồn dập từ hướng Bắc đã kích hoạt còi báo động và gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn tại Kiev cũng như TP Poltava ở miền Trung.

Các lực lượng phòng không Ukraine sau đó đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 212 UAV.

Tuy nhiên, vẫn có 2 tên lửa và 26 UAV đánh trúng 9 địa điểm khác nhau, đồng thời mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn cũng rơi xuống 7 khu vực khác, trong khi thông tin về 1 quả tên lửa đạn đạo còn lại đang được làm rõ.

Theo Huệ Bình

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