Mark Zuckerberg cược dự án 600 tỷ USD vào tay một 'bóng hồng': Là cựu lãnh đạo Goldman Sachs, sẽ khai tử kỷ nguyên sống bằng quảng cáo của Meta

Vào giữa tháng Ba vừa qua, Chủ tịch Meta, bà Dina Powell McCormick, đã chủ trì một bữa tiệc tối thượng lưu tại nhà hàng The Grill, New York. Khách mời của bà là những nhà quản lý tài sản quyền lực nhất hành tinh: Yasir al-Rumayyan - Thống đốc Quỹ Đầu tư Công Ả Rập Xê Út (PIF), Bruce Flatt - Người đứng đầu Brookfield Asset Management, Adebayo Ogunlesi - Thành viên hội đồng quản trị BlackRock, cùng Stephen Schwarzman và Jonathan Gray - hai nhân vật tối cao của gã khổng lồ Blackstone.

Bữa tiệc tối này gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng: Kế hoạch đầy tham vọng của Meta nhằm vươn lên dẫn đầu cuộc đua AI sẽ ngốn một lượng vốn khổng lồ từ bên ngoài. Tập đoàn này chắc chắn sẽ luôn mở rộng cánh cửa để phát triển quan hệ đối tác mang tính đột phá.

Gia nhập Meta vào tháng 1 với tư cách là cựu lãnh đạo cấp cao của Goldman Sachs, bà Dina Powell McCormick nhanh chóng trở thành một trong những nhà môi giới quyền lực quan trọng nhất Thung lũng Silicon. Nhiệm vụ của bà là giám sát đợt phân bổ vốn có quy mô lớn bậc nhất lịch sử doanh nghiệp: Meta dự kiến sẽ đầu tư tới 600 tỷ USD chỉ riêng tại thị trường Mỹ từ nay đến năm 2028.

Khai tử kỷ nguyên Sống bằng tiền quảng cáo

Dữ liệu dự báo cho thấy chi phí vốn liên quan đến AI của Meta sẽ nhảy vọt lên mức 145 tỷ USD ngay trong năm nay và thậm chí còn cao hơn vào năm 2027.

Trong suốt hai thập kỷ lịch sử của mình, CEO Mark Zuckerberg thong thả tài trợ cho các bước tăng trưởng của Meta bằng núi tiền mặt khổng lồ thu được từ mảng quảng cáo trên Facebook và Instagram. Thế nhưng, chi phí leo thang theo cấp số nhân của việc xây dựng trung tâm dữ liệu, mua sắm chip độc quyền và cuộc chiến thu hút nhân tài AI đã buộc tập đoàn này phải tìm một lối đi hoàn toàn mới.

Để giải quyết cơn khát vốn này, Powell McCormick đang ráo riết nghiên cứu các cấu trúc tài chính phức tạp. Đây là những khái niệm vốn từng rất xa lạ đối với ban điều hành tối cao của Meta.

Cùng với Giám đốc Tài chính Susan Li, một trong những lựa chọn mà Powell McCormick đang cân nhắc là phát hành thêm hàng tỷ USD cổ phiếu mới, học tập theo thương vụ gọi vốn thành công trị giá 85 tỷ USD của Google. Bên cạnh đó, bà cũng nằm trong nhóm thảo luận về một bước chuyển chiến lược sâu sắc hơn: Liệu Meta có nên thiết lập một mảng kinh doanh điện toán đám mây riêng biệt để cạnh tranh trực tiếp với Amazon, Google và Microsoft?

“Đây là một Meta hoàn toàn mới”, CEO BlackRock Larry Fink nhận định. “Tốc độ chúng tôi thực hiện một loạt thương vụ trong 4 tháng qua bằng tất cả những gì chúng tôi từng làm với Meta trong suốt nhiều năm.”

Chủ tịch Blackstone Jonathan Gray nói thêm: “Mark Zuckerberg đã nhận ra tầm quan trọng cốt lõi của năng lực tính toán. Nếu Dina Powell có mặt trong phòng họp, công việc chắc chắn sẽ được giải quyết.”

Gọng kìm rủi ro và những lực cản nội bộ

Dù sở hữu quyền lực lớn, vị nữ chủ tịch mới phải đối mặt với những thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Quy mô của Meta vẫn nhỏ hơn các gã khổng lồ đám mây khác và điều này khiến tập đoàn rơi vào vị thế rủi ro hơn khi nợ phình to và dòng tiền tự do bị nén chặt. Ngoài ra, Meta hiện cũng đang bị các phòng thí nghiệm AI đối thủ bỏ xa trong cuộc đua xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn tiên tiến nhất.

Được biết, Powell McCormick hiện đang đồng lãnh đạo một sáng kiến tối mật mới mang tên “Meta Compute”. Zuckerberg tuyên bố sáng kiến này sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng AI có công suất lên tới “hàng trăm gigawatt” trong những thập kỷ tới. Cần biết rằng, chỉ riêng 1 gigawatt công suất của trung tâm dữ liệu đã ngốn hàng chục tỷ USD chi phí xây dựng và tiêu thụ lượng điện năng tương đương với sản lượng của một lò phản ứng hạt nhân.

Để hiện thực hóa tham vọng viễn tưởng này, Meta đã phải thực hiện những canh bạc gọi vốn mạo hiểm hơn trên thị trường trái phiếu và dòng vốn tư nhân. Vào tháng 10 năm ngoái, Meta đã phát hành thành công gói trái phiếu trị giá 27 tỷ USD thông qua một liên doanh với quỹ đầu tư Blue Owl để xây dựng siêu trung tâm dữ liệu mang mật danh “Hyperion” tại Louisiana.

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Powell McCormick chính là mối quan hệ mật thiết với giới tài phiệt Trung Đông nhờ thời gian dài quản lý mảng quỹ tại Goldman Sachs. Bà sở hữu mối liên kết trực tiếp với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed al-Nahyan.

“Dina có một mạng lưới quan hệ phi thường trong chính phủ, đặc biệt là các vòng tròn chính trị đảng Cộng hòa, cùng mối liên kết quyền lực với các nhà phân bổ vốn và các quỹ lớn trên thế giới,” CEO Goldman Sachs David Solomon khẳng định. “Khi nhìn vào nhu cầu vốn để tăng tốc AI tại Meta, Dina chính là quân bài vô giá.”

Theo: Financial Times, WSJ