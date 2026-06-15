Giọt nước mắt muộn màng của Mark Zuckerberg: Thừa nhận sai lầm vì sa thải hàng nghìn nhân viên, có thể sẽ vấp ngã thêm nhiều lần nữa

Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg vừa thẳng thắn thừa nhận với toàn thể nhân viên rằng gã khổng lồ mạng xã hội Meta đã phạm phải nhiều sai lầm trong quá trình chuyển đổi và cấu trúc lại lực lượng lao động bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin vừa được Reuters đăng tải.

Tỷ phú Mark Zuckerberg hiện đang bơm hàng trăm tỷ USD vào lĩnh vực AI với tham vọng tái định hình toàn bộ phương thức vận hành cốt lõi của công ty xung quanh công nghệ này. Nước đi này phản ánh một mô hình dịch chuyển chung mang tính vĩ mô của các tập đoàn lớn tại Mỹ, đặc biệt là trong làn sóng sa thải và cải tổ của làn sóng công nghệ.

Trong bản ghi nhớ, người đứng đầu Meta đã mô tả chi tiết về tốc độ phát triển chóng mặt của AI, đi kèm với những thách thức và áp lực khổng lồ mà sự bùng nổ của công nghệ này mang lại cho bộ máy nhân sự.

“Trước tính chất phức tạp của những thay đổi này, chúng tôi đã phạm phải những sai lầm và gần như chắc chắn sẽ còn vấp ngã thêm nhiều lần nữa,” CEO Mark Zuckerberg thẳng thắn bày tỏ. Ông nói thêm rằng bản thân đang “tập trung vào việc duy trì sự ổn định tối đa có thể” đối với các cấu trúc tổ chức trong giai đoạn tiếp theo.

Bài toán tái định cư cho 7.000 nhân sự

Zuckerberg cũng gửi đi thông điệp xoa dịu tâm lý hoang dã của nhân viên khi khẳng định Meta không có kế hoạch thực hiện thêm bất kỳ đợt sa thải quy mô lớn nào từ nay đến cuối năm. “Tôi không muốn đưa ra những lời hứa hẹn quá mức bởi thế giới đang biến động theo những cách nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta,” vị CEO 42 tuổi viết. Ông khẳng định Meta sẽ nỗ lực tìm kiếm các vị trí và vai trò mới cho những nhân viên vốn đang được điều chuyển sang làm nhiệm vụ huấn luyện các mô hình AI.

Động thái này diễn ra ngay sau khi cha đẻ của Facebook thực hiện một cuộc tái cấu trúc lịch sử vào tháng 5, quét sạch 10% lực lượng lao động trên toàn cầu và ép 7.000 nhân viên chuyển sang các sáng kiến mới liên quan đến quy trình làm việc của AI.

“Bằng việc kiến tạo các vai trò mới quan trọng cho nhân sự, chiến lược này cho phép chúng tôi thu hẹp quy mô của các đội ngũ. Chúng tôi hiểu rằng nếu có lỡ phạm sai lầm ở một vài vị trí, công ty hoàn toàn có thể điều chuyển nhân sự quay trở lại các mảng cũ,” Zuckerberg phân trần về mô hình quản trị linh hoạt của mình.

Kế hoạch sa thải của Meta thực chất là một phần trong chiến lược tái cấu trúc sâu rộng đã được triển khai từ năm 2023 đến nay. Công ty không còn theo đuổi mô hình mở rộng nhân sự ồ ạt như giai đoạn bùng nổ trước đó, mà chuyển sang tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực được xem là “trọng tâm sống còn” - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.﻿

Sửa sai lỗ hổng quản trị

Bên cạnh câu chuyện cắt giảm, Meta đang lên kế hoạch tăng cường ngân sách đầu tư cho các hoạt động gắn kết nội bộ và xây dựng đội ngũ (team-building). Công ty sẽ nâng hạn mức chi phí cho các chuyến làm việc ngoại khu và các sự kiện doanh nghiệp, đồng thời chuẩn bị kích hoạt một chiến dịch Hackathon quy mô lớn vào tháng 7 tới nhằm thúc đẩy sự hợp tác chéo giữa các phòng ban, tăng tốc phát triển các mô hình AI mới nhất của hãng.

Đặc biệt, bản ghi nhớ cũng vạch rõ việc ban lãnh đạo Meta đã ghi nhận những phản ứng gay gắt và lo ngại sâu sắc từ nội bộ liên quan đến việc phình to trách nhiệm giám sát của các nhà quản lý. Zuckerberg tuyên bố công ty sẽ lập tức thu hẹp và tiết chế lại mô hình này.

Trước đó, Meta đã áp dụng một cấu trúc quản lý siêu phẳng cực đoan tại bộ phận Kỹ thuật AI Ứng dụng (Applied AI Engineering) mới thành lập. Tại đây, tỷ lệ quản lý được đẩy lên mức không tưởng là 1:50 (tức là một nhà quản lý phải chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp tới 50 nhân viên cấp dưới).

Song song với việc tinh gọn bộ máy, Meta đang triển khai các chính sách giữ chân lãnh đạo cấp cao. Theo hồ sơ công bố gần đây, nhiều lãnh đạo chủ chốt như Giám đốc Tài chính Susan Li, Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth, Giám đốc Sản phẩm Chris Cox và Giám đốc Vận hành Javier Olivan sẽ tham gia một chương trình thưởng cổ phiếu mới.

Chương trình này được thiết kế nhằm khuyến khích lãnh đạo gắn bó lâu dài trong giai đoạn công ty đầu tư mạnh vào AI. “Đây là một canh bạc lớn,” đại diện Meta cho biết. “Các gói thưởng này chỉ có giá trị nếu công ty đạt được thành công vượt trội trong tương lai. Và điều đó phải xảy ra trong một khung thời gian 5 năm đầy tham vọng”.

Theo: Reuters, CNBC