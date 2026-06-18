Máy bay bốc cháy rơi xuống cao tốc, 1 CEO thiệt mạng

Video được quay tại hiện trường cho thấy mọi người đang chạy về phía chiếc máy bay, lúc này đã bị nghiêng sang một bên và gần như bị xé làm đôi, trong khi ngọn lửa bùng lên từ thân tàu.

Hai trong số họ mang theo một cái xẻng và một cái búa tạ, thứ mà họ dùng để đập vào kính buồng lái và cạy cửa. Tại một thời điểm, một vài hành khách đã thoát ra ngoài qua cánh cửa này. Trong một đoạn video riêng biệt do cảnh sát chia sẻ, các nhân viên cứu hỏa phun nước vào đống đổ nát của chiếc máy bay khi nó nằm vắt ngang qua dải phân cách đường cao tốc.

Video vụ tai nạn

Nhiều lần, các sĩ quan đang hỗ trợ cạy cửa đã phải chạy ra xa khỏi chiếc máy bay và gập người ho sặc sụa vì khói độc dày đặc.

"Nó trông như một phần của bộ phim vậy. Tôi đã bị sốc," Garza, một chuyên gia thẩm mỹ, chia sẻ với Associated Press. "Điều khiến tôi lo lắng là ngọn lửa. Tôi sợ rằng nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào."

Một đoạn video hành trình riêng biệt, được NBC News xác minh, cho thấy chiếc máy bay trượt dọc đường cao tốc, hất đổ một số cột đèn đường.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn. Các quan chức lưu ý rằng một cuộc gọi đã được thực hiện vào khoảng 9 giờ 55 phút tối thứ Ba về việc máy bay gặp "vấn đề cơ học," nhưng họ không giải thích thêm.

Một trong sáu người trên máy bay đã tử vong, điều tra viên Jose Baeza của cảnh sát Laredo thông báo với các phóng viên.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Đảng Cộng hòa bang Texas, cho biết đó là Josh Baer, người sáng lập và CEO công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ Capital Factory có trụ sở tại Austin.

"Josh là một trong những nhân vật quan trọng nhất thúc đẩy sự đổi mới và tinh thần khởi nghiệp trên khắp nước Mỹ," Cruz chia sẻ trên mạng xã hội X. "Tại Texas, ông ấy đã đưa bang của chúng ta trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu. Tác động của ông ấy là không thể đong đếm."

Công ty đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận vào thứ Tư (17/6). Trong một tuyên bố với tờ Austin-American Statesman, họ gọi Baer là một "nhà lãnh đạo không sợ hãi, một đối tác xuất sắc và là một người bạn thân thiết của rất nhiều người trong chúng tôi."

"Mặc dù chúng tôi rất đau buồn trước sự mất mát không thể tưởng tượng nổi này, nhưng Josh đã xây dựng một tổ chức và đội ngũ vô cùng kiên cường," tuyên bố cho biết.

Nạn nhân thiệt mạng là 1 doanh nhân có tiếng trong ngành công nghệ

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc máy bay phản lực kinh doanh Cessna 680A đã gặp nạn ở phía nam Laredo vào khoảng 10 giờ tối.

Cơ quan này cho biết có sáu người trên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh từ San José del Cabo, Mexico và đang trên đường đến Austin.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ điều tra, với việc NTSB đóng vai trò dẫn đầu.

"Chúng tôi xin gửi những suy nghĩ và lời cầu nguyện đến các gia đình và những người thân yêu bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn máy bay tư nhân gần đây," Thị trưởng Laredo Victor Treviño cho biết trong một tuyên bố.

Treviño thừa nhận tầm quan trọng của việc cho phép các nhà điều tra thực hiện công việc của họ "trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào."

"Các cuộc điều tra hàng không cần có thời gian, và điều quan trọng là chúng ta phải tránh suy đoán trong khi các sự kiện đang được thu thập," ông nói.

"Cho đến khi có thêm thông tin được xác nhận, trọng tâm của chúng ta vẫn nên là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, tôn vinh những người liên quan và tôn trọng tính toàn vẹn của cuộc điều tra đang diễn ra," ông nói.

Treviño cho biết tại một cuộc họp báo rằng đó là một "phép màu" khi vụ tai nạn không trở thành một sự kiện gây thương vong hàng loạt.

Baeza cho biết máy bay đã va chạm với một phương tiện đang di chuyển về phía nam và năm nhân viên phản ứng nhanh đã được điều trị vì hít phải khói.

Máy bay rơi trên đường Loop 20, con đường này vẫn bị đóng cửa theo cả hai chiều, và yêu cầu các tài xế tìm lộ trình thay thế cho việc đi lại vào buổi sáng. Các quan chức cho biết con đường sẽ không sớm được mở lại.

Nguồn: NBC News