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32 tấn vàng cùng 1.320 tấn bạc liên tục ‘bao vây' vào một mũi khoan sâu hơn 2.000 mét, mỏ khoáng sản vẫn chưa lộ đáy

| | Tài chính quốc tế

Một mũi khoan dài hơn 2000 mét trên dãy núi đã đi qua gần 1,62 km đá liên tục chứa đồng, vàng và bạc, nhưng vẫn chưa chạm tới ranh giới cuối của vùng khoáng hóa.

Năm 2025, Argentina đã công bố kết quả đến từ lỗ khoan DPDH027 tại dự án Lunahuasi, tỉnh San Juan. Khu vực này nằm trong vành đai khoáng sản Vicuña, gần biên giới với Chile, nơi tập trung nhiều hệ thống đồng - vàng lớn dưới các dãy núi cao của Nam Mỹ.

Đây là vùng núi cao khô hạn, sát biên giới Chile và cao hàng nghìn mét so với mực nước biển. Nơi này có địa hình dốc, khí hậu khắc nghiệt với biên độ nhiệt lớn và gió mạnh, khiến việc vận chuyển thiết bị và tổ chức khoan thăm dò trở nên phức tạp hơn.

32 tấn vàng cùng 1.320 tấn bạc liên tục ‘bao vây' vào một mũi khoan sâu hơn 2.000 mét, mỏ khoáng sản vẫn chưa lộ đáy- Ảnh 1.

Khu mỏ Lunahuasi, tỉnh San Juan, Argentina.

Công ty thăm dò NGEx Minerals cho biết DPDH027 được khoan nghiêng về phía tây nam nhằm kiểm tra phần sâu của hệ thống địa chất. Lỗ khoan bắt đầu gặp đá chứa kim loại từ mốc 385,6 m, sau đó tiếp tục xuyên qua 1.619,4 m khoáng hóa trước khi dừng ở chiều dài 2.005 m.

Điểm gây chú ý là khi ngừng khoan, mũi khoan vẫn còn nằm trong vùng đá chứa kim loại. Điều này cho thấy ranh giới phía dưới của hệ thống Lunahuasi chưa được xác định.

Kết quả phân tích toàn bộ đoạn dài 1.619,4 m cho thấy đá có hàm lượng trung bình 0,52% đồng, 0,32 gram vàng và 13,2 gram bạc trong mỗi tấn. Khi quy đổi tổng giá trị 3 kim loại về đồng, đoạn lõi khoan đạt khoảng 0,87% đồng quy đổi.

Lunahuasi hiện chưa có ước tính tài nguyên hoặc trữ lượng chính thức. Song, ước tính, lượng kim loại tại chỗ sẽ đạt khoảng 520.000 tấn đồng, 32 tấn vàng và 1.320 tấn bạc.

Đoạn lõi DPDH027 cho thấy 2 kiểu khoáng hóa nằm xếp chồng. Phần phía trên dài 876,4 m đạt trung bình 1,13% đồng quy đổi, gồm các mạng mạch và khoáng vật sulfur chứa đồng, vàng, bạc. Bên trong khu vực này có đoạn dài hơn 205 m đạt 2,04% đồng quy đổi, cao hơn đáng kể mức trung bình toàn lỗ khoan.

Từ khoảng mốc 1.262 m, mũi khoan đi vào một hệ porphyr đồng - vàng nằm sâu hơn. Đoạn này kéo dài 743 m, với hàm lượng trung bình khoảng 0,44% đồng, 0,13 gram vàng và 2,3 gram bạc mỗi tấn, tương đương 0,56% đồng quy đổi.

Việc gặp hệ porphyr sâu có ý nghĩa quan trọng. Trước đó, các nhà địa chất nghi ngờ những mạch đồng, vàng và bạc giàu kim loại ở phía trên bắt nguồn từ một hệ magma lớn hơn bên dưới. DPDH027 đã cung cấp bằng chứng rõ ràng đầu tiên cho giả thuyết này.

Để thu được dữ liệu, NGEx sử dụng khoan lõi kim cương. Mũi khoan cắt các cột đá hình trụ liên tục, cho phép nhà địa chất quan sát cấu trúc, khoáng vật và mức độ biến đổi của đá. Lõi sau đó được cắt thành mẫu nhỏ để phân tích hàm lượng kim loại trong phòng thí nghiệm.

Từ chương trình đầu tiên chỉ gồm 8 lỗ khoan năm 2023, NGEx đã mở rộng chiến dịch lên hàng chục nghìn mét khoan. Công ty đồng thời triển khai nhiều giàn để kiểm tra vùng khoáng hóa theo cả chiều sâu và phương ngang.

Theo Mining

Vu Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng, bạc

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