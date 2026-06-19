Phát hiện 4 tàu Trung Quốc tải trọng đến 6.800 tấn di chuyển liên tục trên kênh đào nối thẳng đến Đông Nam Á, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm các giải pháp hàng hải thông minh trên kênh Bình Lục tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, trước khi công trình trị giá khoảng 10 tỷ USD vận hành thử vào tháng 9.

Chương trình gồm 4 tàu mẫu thuộc hai dòng khác nhau. Hai tàu sông Bắc Cảng Vận Hà 001 và 002 có tải trọng khoảng 5.500 tấn, được thiết kế chủ yếu để chở container và hàng rời trên kênh cùng các tuyến thủy nội địa. Hai tàu còn lại có tải trọng khoảng 6.800 tấn, thuộc loại tàu biển - sông, có thể đi từ Nam Ninh qua kênh rồi tiếp tục hoạt động trên vịnh Bắc Bộ mà không cần chuyển hàng sang phương tiện khác.

Bắc Cảng Vận Hà 002 là chiếc đầu tiên hoàn thành chuyến chạy thử. Tàu dài gần 90 mét, rộng 15,75 mét và cao mạn hơn 6 mét. Kích thước được tính toán phù hợp với hệ thống âu tàu của kênh Bình Lục, trong đó âu chính dài 300 mét, rộng 34 mét và sâu 8 mét, có thể tiếp nhận đồng thời tối đa 6 tàu cùng cỡ.

Tàu bố trí 2 khoang hàng độc lập ở phía trước và phía sau, có thể linh hoạt chuyển đổi giữa chở container và hàng rời. Cabin lái được đặt gần mũi để mở rộng tầm quan sát. Một số phần kết cấu được hàn bằng robot, trong khi khoang mạn được gia cường nhằm tăng độ bền thân tàu và khả năng chống chìm khi xảy ra va chạm.

Điểm nổi bật của Bắc Cảng Vận Hà 002 là hệ thống hỗ trợ hàng hải thông minh. Tàu được trang bị cảm biến độ chính xác cao, radar thể rắn, thiết bị định vị và mạng liên lạc, cho phép liên tục thu thập dữ liệu về vị trí, luồng lạch, độ sâu và mật độ phương tiện.

Cụm camera toàn cảnh 6 mắt giúp theo dõi vùng nước xung quanh. Camera xoay có thể nhận biết mục tiêu ở khoảng cách khoảng 5 km, đồng thời sử dụng cảm biến hồng ngoại để hoạt động trong đêm hoặc khi tầm nhìn hạn chế. Dữ liệu từ camera và radar được phần mềm xử lý để đánh giá khoảng cách, hướng di chuyển và nguy cơ va chạm.

Tàu có 3 chế độ điều khiển, từ lái thủ công có hỗ trợ đến vận hành tự động. Hệ thống có thể đề xuất tuyến đường, duy trì hành trình, cảnh báo chướng ngại vật và hỗ trợ tự động cập hoặc rời bến. Tuy nhiên, đây chưa phải tàu hoàn toàn không người lái, mà vẫn cần thủy thủ giám sát và tiếp quản khi cần thiết.

Một nền tảng điều hành trung tâm đóng vai trò như “bộ não” của tàu, tập hợp dữ liệu từ động cơ, radar, camera, hệ thống lái và thiết bị an toàn. Thông tin có thể được truyền theo thời gian thực tới trung tâm điều hành trên bờ hoặc chia sẻ với tàu khác, giúp phối hợp lịch qua âu tàu, giảm thời gian chờ và hạn chế ùn tắc.

Trong chuyến thử kéo dài khoảng 6 giờ, Bắc Cảng Vận Hà 002 được kiểm tra khả năng vận hành máy chính, hệ thống lái, độ ổn định hướng, thiết bị phụ trợ và một số chức năng tự động hóa. Các thử nghiệm quy mô lớn hơn, gồm tàu tự động đi qua âu và nhiều phương tiện di chuyển theo đội hình, sẽ được tiến hành khi kênh đủ điều kiện thông tàu.

Bắc Cảng Vận Hà 002 sử dụng hoàn toàn khí tự nhiên hóa lỏng, thay vì hệ thống kết hợp LNG và dầu diesel. Theo đơn vị phát triển, loại nhiên liệu này có thể giúp thay thế khoảng 520 tấn dầu mỗi năm, giảm 23% lượng khí CO2 và gần như loại bỏ khí thải chứa lưu huỳnh. Chi phí vận hành ước tính giảm khoảng 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm.

3 tàu còn lại đang được hoàn thiện, dự kiến bàn giao trước tháng 8. Trong đó, Bắc Cảng Vận Hà 001 đã xuống nước và đang lắp thiết bị, còn hai tàu biển - sông 6.800 tấn đang hoàn thiện phần thượng tầng và hệ thống máy móc.

Kênh Bình Lục dài 134 km, nối Nam Ninh với vịnh Bắc Bộ và được thiết kế cho tàu tải trọng tới 5.000 tấn. Khi đi vào hoạt động, tuyến kênh sẽ tạo đường ra biển ngắn hơn cho Quảng Tây và các tỉnh sâu trong nội địa miền tây nam Trung Quốc.

Từ Nam Ninh, hàng hóa có thể đi thẳng tới các cảng Việt Nam, sau đó tiếp tục tới Malaysia, Singapore, Indonesia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tuyến vận tải mới cũng kết nối với Hải Nam, tỉnh đảo được Trung Quốc phát triển thành trung tâm thương mại tự do và cửa ngõ giao thương với Đông Nam Á.

Theo báo Nanning Daily, đây có thể trở thành một trong những hành lang logistics tiết kiệm nhất giữa miền tây nam Trung Quốc và các cảng biển Việt Nam. Nhiều nhà máy do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam có nhu cầu nhập nguyên liệu, linh kiện từ Trung Quốc, sau đó đưa sản phẩm hoàn thiện trở lại thị trường nước này hoặc xuất khẩu sang phương Tây.

Theo SCMP﻿