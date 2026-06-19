Phát hiện một quốc gia không có thuế thu nhập cá nhân

Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân như một nguồn thu ngân sách chủ đạo để phục vụ công ích, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lại nổi lên như một thiên đường tài chính độc đáo. Tại đây, người lao động, dù là công dân bản địa hay người nước ngoài đến làm việc, đều được hưởng chính sách không thu thuế thu nhập cá nhân. Đây là một trong những chiến lược cốt lõi giúp UAE thu hút nhân tài và nguồn vốn đầu tư từ khắp nơi trên toàn cầu trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Lý do đằng sau chính sách này xuất phát từ nền tảng kinh tế đặc thù của quốc gia này. Nguồn thu ngân sách của UAE không phụ thuộc vào tiền thuế từ túi tiền của từng người dân, mà chủ yếu dựa vào doanh thu khổng lồ từ việc khai thác, xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Việc sở hữu trữ lượng năng lượng dồi dào cho phép chính phủ duy trì một hệ thống phúc lợi xã hội cao cấp mà không cần đặt gánh nặng thuế lên vai người lao động.

Tuy nhiên, không nên hiểu lầm rằng quốc gia này không có bất kỳ loại thuế nào. Chính phủ UAE đã và đang thực hiện những bước đi chiến lược để đa dạng hóa nguồn thu trong kỷ nguyên hậu dầu mỏ. Kể từ năm 2018, quốc gia này đã giới thiệu thuế giá trị gia tăng (VAT) ở mức 5% đối với hầu hết các hàng hóa và dịch vụ. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2023, UAE đã áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 9% đối với các công ty có lợi nhuận vượt ngưỡng nhất định.

Mặc dù các loại thuế gián thu và thuế doanh nghiệp đã xuất hiện, chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân vẫn được giữ nguyên vẹn như một biểu tượng của sự ưu đãi dành cho người lao động. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn cho các thành phố như Dubai hay Abu Dhabi trong cuộc đua trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ của thế giới. Người lao động khi nhận lương hàng tháng có thể toàn quyền sử dụng số tiền đó mà không phải lo lắng về nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập như tại nhiều quốc gia phương Tây.

Sự cân bằng giữa việc miễn thuế cá nhân và phát triển các nguồn thu mới cho thấy tầm nhìn chiến lược của giới lãnh đạo UAE. Họ hiểu rằng để duy trì sự tăng trưởng bền vững, quốc gia không thể mãi dựa vào tài nguyên hữu hạn dưới lòng đất. Bằng cách giữ vững chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân, UAE tiếp tục giữ chân được hàng triệu lao động chất lượng cao, những người đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển thần tốc của các ngành dịch vụ, logistics và du lịch tại quốc gia này.

Việc sống và làm việc tại một quốc gia không có thuế thu nhập cá nhân mang lại trải nghiệm tài chính rất khác biệt. Người dân tại đây thường có xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn cho các dịch vụ cao cấp, du lịch và bất động sản, tạo nên một vòng xoáy kinh tế sôi động. Dù tương lai có thể có thêm những thay đổi về luật thuế để thích ứng với biến động toàn cầu, nhưng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân hiện tại vẫn là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của mọi người lao động trên khắp hành tinh khi muốn tìm kiếm một khởi đầu mới đầy tiềm năng.