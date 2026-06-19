Đặc sản World Cup kiểu Mỹ: Nghỉ uống nước, kiếm bộn tiền quảng cáo

Giữa lúc hàng triệu khán giả trên thế giới đang theo dõi những trận cầu World Cup 2026 , nhiều người bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy trong lịch sử giải đấu: quảng cáo xuất hiện ngay giữa hiệp đấu. Tận dụng các quãng nghỉ uống nước bắt buộc do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng, Fox Sports đã biến những phút tạm dừng ngắn ngủi thành "mỏ vàng" thương mại, với doanh thu ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.

"Mỏ vàng" dưới danh nghĩa bảo vệ sức khoẻ

Tại kỳ World Cup 2026 đang diễn ra tại Mexico, Canada và Mỹ, FIFA đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử và cũng đầy tranh cãi: áp dụng các quãng nghỉ uống nước (hydration breaks) bắt buộc. Theo quy định, trận đấu sẽ tạm dừng khoảng 3 phút ở gần phút 22 của hiệp một và phút 67 của hiệp hai.

FIFA lý giải rằng các quãng nghỉ uống nước được đưa vào giữa trận nhằm giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ khi World Cup diễn ra giữa mùa hè Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại bóng đá đang dần đánh mất đặc trưng 45 phút thi đấu liên tục để nhường chỗ cho các quảng cáo, tương tự mô hình quen thuộc của những môn thể thao Mỹ như NBA hay NFL.

Mỗi trận đấu sẽ tạm dừng hai lần để cầu thủ có quãng nghỉ uống nước. (Ảnh: AP)

Theo FIFA, việc áp dụng quy định mới là bài học rút ra từ những đợt nắng nóng cực đoan ghi nhận tại FIFA Club World Cup trên đất Mỹ năm ngoái. Ông Manolo Zubiria, Giám đốc điều hành World Cup 2026, cho biết các quãng nghỉ sẽ được áp dụng đồng loạt ở mọi trận đấu.

Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi trận đấu diễn ra trong sân có mái che, được trang bị hệ thống điều hòa hoặc trong điều kiện thời tiết thuận lợi, cầu thủ vẫn sẽ được nghỉ uống nước theo quy định.

Trước giải đấu, từng xuất hiện thông tin cho rằng Fox sẽ áp dụng mô hình kết hợp, tức vừa phát quảng cáo vừa giữ hình ảnh trận đấu trên màn hình. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, khán giả gần như chỉ thấy các đoạn quảng cáo toàn màn hình mỗi khi trận đấu tạm dừng để cầu thủ uống nước.

Lý do đằng sau lựa chọn này được cho là nằm ở giá trị thương mại rất lớn của các khoảng nghỉ. Theo Wall Street Journal, Fox đang bán các suất quảng cáo dài 30 giây trong thời gian nghỉ uống nước với mức giá khoảng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) đối với các trận vòng bảng thông thường. Con số này có thể lên tới 750.000 USD (khoảng 19,7 tỷ đồng) cho những trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ.

Mỗi quãng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút. Khoảng thời gian này đủ để phát bốn đoạn quảng cáo dài 30 giây, sau khi đã trừ khoảng đệm 20 giây ở đầu và 30 giây ở cuối mỗi lần nghỉ. Mỗi trận đấu có hai lần nghỉ uống nước, đồng nghĩa với việc 8 đoạn quảng cáo có thể xuất hiện trong một trận.

World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu. Fox có thể bán tới 832 suất quảng cáo chỉ riêng trong các quãng nghỉ uống nước. Nếu mức giá trung bình là 300.000 USD mỗi quảng cáo, doanh thu có thể lên tới 249,6 triệu USD. Nếu giá bán trung bình tăng lên 400.000 USD, con số này sẽ vượt mốc 332 triệu USD.

Đáng chú ý, Fox được cho là đã chi khoảng 485 triệu USD để sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2026 tại Mỹ. Điều đó có nghĩa là doanh thu từ quảng cáo trong các quãng nghỉ uống nước có thể giúp nhà đài thu hồi hơn một nửa chi phí bản quyền chỉ sau một giải đấu.

Ba phút làm thay đổi cục diện trận đấu

Ngoài vấn đề tiền bạc, các quãng nghỉ này đang thay đổi hoàn toàn bộ mặt của các trận đấu về mặt chuyên môn. Dù quảng cáo và các khoảng dừng chiến thuật là điều quen thuộc trong thể thao Mỹ, bóng đá từ lâu vẫn nổi tiếng bởi nhịp độ thi đấu liên tục và ít bị gián đoạn. Các quãng nghỉ uống nước cũng tạo cơ hội để cầu thủ tập trung lại, đồng thời giúp HLV truyền đạt những điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu.

Nhật Bản tích luỹ chỉ số bàn thắng kỳ vọng chủ yếu sau quãng nghỉ uống nước. (Ảnh: AP)

"Tôi nghĩ đây giống một khoảng nghỉ chiến thuật hơn là nghỉ để làm mát cơ thể. Vì vậy, với tôi, nó rất quan trọng. Tất nhiên, nếu đội đang chơi tốt và có đà hưng phấn, quãng nghỉ này cũng có thể làm gián đoạn nhịp thi đấu" , HLV Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ nói trong một cuộc họp báo.

Các số liệu thống kê từ đầu giải đã minh chứng cho sự thay đổi này. Theo thống kê được Ahram dẫn lại, 8 trong 16 trận đầu tiên của World Cup 2026 đã xuất hiện bàn thắng trong vòng 10 phút sau khi trận đấu trở lại từ quãng nghỉ giữa hiệp.

Trong trận Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 , "Samurai Xanh" đã ghi bàn gỡ hòa ngay sau quãng nghỉ hiệp hai, trong khi hầu hết chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ đều tích lũy trong giai đoạn sau khi uống nước. Không chỉ Nhật Bản, nhiều đội tuyển khác như Canada, Mỹ, Australia, Scotland, Thụy Điển hay Iran cũng đã ghi những bàn thắng quan trọng sau thời gian nghỉ.

Các HLV lão luyện như Julian Nagelsmann hay Didier Deschamps thừa nhận họ đã coi đây là "hiệp phụ" để điều chỉnh chiến thuật ngay lập tức thay vì phải chờ đến giờ nghỉ giữa hiệp.