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Đồng yên chao đảo, tụt sát mốc thấp nhất 40 năm: Chuyện gì đây?

| | Tài chính quốc tế

Đồng USD giữ ổn định so với hầu hết các đồng tiền khác trong phiên giao dịch ngày 19/6. Trong đó, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Nếu giảm qua mức này, đồng tiền của Nhật Bản sẽ chạm đáy 40 năm.

Cuối ngày thứ Năm (18/6), đồng yên ở mức 161,8 yên đổi 1 USD, gần sát mức 161,96 yên đổi 1 USD của tháng 7 năm 2024. Nếu con số tiếp tục nhích, đồng yên sẽ chạm đáy bốn thập kỷ kể từ năm 1986 đến nay so với đồng USD.

Dù mức chốt phiên là 161,3 yên đổi 1 USD, các nhà giao dịch vẫn đang chuẩn bị tinh thần cho trường hợp chính quyền Nhật Bản can thiệp trực tiếp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ.

Trong tuần này, đồng bạc xanh của Mỹ tăng mạnh 1% so với rổ các đồng tiền chính, chạm mức cao nhất 13 tháng. Một phần động lực là từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong đó, 9/19 nhà hoạch định dự báo sẽ tăng lãi suất vào cuối năm.

Chiến lược gia tiền tệ Francesco Pesole tại ING cho biết: “Trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hưởng lợi từ sự hưng phấn sau cuộc họp Fed”.

Trở lại với đồng yên, áp lực lên đồng tiền của Nhật Bản xuất phát từ lãi suất của nước này, vốn thấp hơn nhiều các quốc gia khác ngay cả sau khi Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm.

Những lo ngại xung quanh kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và làm dấy lên suy đoán rằng có thể sẽ có thêm sự can thiệp.

Theo Reuters

Anh Dũng

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