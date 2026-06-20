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Trung Quốc chuẩn bị đổ bộ “mặt trăng thứ 3” của Trái Đất

| | Tài chính quốc tế

Sau hành trình kéo dài hơn 1 năm, tàu Thiên Vấn 2 (Tianwen-2) của Trung Quốc đã đến Kamo'oalewa, "mặt trăng thứ 3" của Trái Đất.

Trái Đất chỉ có một mặt trăng - tức vệ tinh tự nhiên - duy nhất được công nhận, đó là thiên thể mang tên Mặt Trăng. Tuy nhiên trong những năm qua, có 2 vật thể khác được phát hiện đã âm thầm quay quanh Trái Đất, đó là 2023 FW13 và 469219 Kamo'oalewa (2016HO3).

Chúng được đặt biệt danh là "mặt trăng thứ 2" và "mặt trăng thứ 3", hoạt động như những "bán mặt trăng", tức có nhiều điểm giống và khác so với một vệ tinh tự nhiên thực thụ.

Trong đó, Kamo'oalewa là một tiểu hành tinh gần như bám theo Trái Đất, hoàn thành một vòng quay quanh Mặt Trời trong 366 ngày, gần như trùng khớp với chu kỳ quay của hành tinh.

Vào ngày 28-5-2025, tàu Thiên Vấn 2 của Trung Quốc đã khởi hành đến Kamo'oalewa. Theo các chuyên gia, nó đã đi vào quỹ đạo của thiên thể và dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 4-7.

Trung Quốc chuẩn bị đổ bộ “mặt trăng thứ 3” của Trái Đất - Ảnh 1.

Trái Đất, Kamo'oalewa ở tiền cảnh và Mặt Trăng ở phía xa - Ảnh: BBC

Theo một mốc thời gian chưa được kiểm chứng do nhà báo tự do Andrew Jones, một chuyên gia về chương trình vũ trụ của Trung Quốc, chia sẻ với Live Science, tàu Thiên Vấn 2 đã đi vào quỹ đạo của Kamo'oalewa trong những ngày đầu tháng 6.

Tàu vũ trụ dự kiến sẽ hạ cánh xuống tiểu hành tinh này vào ngày 4-7, tương đương mốc thời gian dự kiến mà Trung Quốc đưa ra ban đầu.

Theo Cục Quản lý vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA), ới chu kỳ thiết kế khoảng 10 năm, mục tiêu của Thiên Vấn 2 là khám phá và lấy mẫu Kamo'oalewa đưa các mẫu vật trở về Trái Đất, sau đó tiến hành một cuộc thám hiểm mở rộng đối với sao chổi vành đai chính 311P.

Hiện tại có 2 giả thuyết chính về nguồn gốc của "mặt trăng thứ 3".

Vào năm 2024, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Yifei Jiao thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) xác định quê hương" của Kamo'oalewa là miệng hố va chạm Giordano Bruno trên Mặt Trăng, thông qua mô phỏng số dựa trên các dữ liệu đã biết.

Tuy nhiên một nghiên cứu khác cách đây vài tháng, dẫn đầu bởi giáo sư Ji Jianghui từ Đài quan sát Purple Mountain (Tử Kim Sơn) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho rằng tiểu hành tinh có thể không bắt nguồn từ Mặt Trăng như giả thuyết trước đây, mà đến từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

NASA và tham vọng lên mặt trăng hàng tháng, kỉ nguyên sáng họp ở Trái Đất, tối "chill" tại Mặt Trăng không còn xa

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
mặt trăng

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