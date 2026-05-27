Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mảnh vỡ tên lửa SpaceX sắp va chạm với Mặt Trăng ở vận tốc Mach 7

Theo Minh Hoàn/VTC News | 27-05-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Tầng trên của tên lửa Falcon 9 được dự báo sẽ lao xuống bề mặt Mặt Trăng vào tháng 8 tới, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng rác thải vũ trụ.

Tháng 8 năm nay, một phần thuộc tầng trên của tên lửa SpaceX Falcon 9 dự kiến sẽ va chạm với Mặt Trăng ở vận tốc lên tới hơn 8.600 km/h (tương đương vận tốc siêu thanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh - Mach 7). Sự kiện này được nhà thiên văn học nổi tiếng Bill Gray phát hiện và theo dõi thông qua phần mềm dự báo quỹ đạo chuyên dụng.

Theo dữ liệu lịch sử, đây là mảnh vỡ từ chuyến phóng tên lửa vào ngày 15/1/2025 nhằm đưa các tàu đổ bộ của Mỹ và Nhật Bản lên Mặt Trăng. Khi đó tên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng để đưa tàu đổ bộ Blue Ghost và tàu đổ bộ Hakuto-R lên bề mặt Mặt Trăng. Tàu đổ bộ Blue Ghost đã hạ cánh thành công, trong khi tàu đổ bộ Hakuto-R đã rơi xuống bề mặt. Với vận tốc cực đại, phần thân tên lửa này sẽ bốc hơi hoàn toàn ngay khi va chạm, chỉ để lại một hố nhỏ trên bề mặt Vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Hình ảnh tên lửa SpaceX Falcon 9 phóng lên quỹ đạo. (Nguồn: Getty Images)

Một miệng hố va chạm trên Mặt Trăng với Trái Đất ở phía sau. (Nguồn Getty Images).

Dù một vụ va chạm đơn lẻ ở quy mô này chưa gây ra tổn hại lớn, các chuyên gia cảnh báo rằng những tai nạn ngẫu nhiên tương tự sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trong tương lai gần. Hiện nay, các cơ quan chính phủ như NASA cùng các tập đoàn hàng không vũ trụ tư nhân đang đẩy mạnh tần suất phóng tàu nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng căn cứ thường trú trên Mặt Trăng.

Nhà thiên văn học Bill Gray nhận định: "Khi lưu lượng giao thông không gian tăng lên, việc thiết lập các quỹ đạo xử lý rác thải có kiểm soát là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ các thiết bị và con người trên bề mặt thiên thể".

Mảnh vỡ vệ tinh không gian đang quay quanh Trái đất. (Nguồn: Getty Images)

Thực trạng rác thải vũ trụ từ lâu đã là bài toán nhức nhối đối với các nhà khoa học. Theo báo cáo của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), mật độ vật thể nhân tạo trên quỹ đạo đã tăng vọt kể từ khi các mạng lưới vệ tinh thương mại, đơn cử như hệ thống Starlink của SpaceX với hơn 10.000 vệ tinh, đi vào vận hành. Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hiện hằng ngày phải liên tục điều chỉnh độ cao để né tránh các mảnh vỡ nhằm ngăn chặn những thảm họa va chạm cơ học trực tiếp.

Không chỉ gây nguy hiểm ngoài không gian sâu, vấn đề rác thải không gian mất kiểm soát còn đe dọa đến an toàn của người dân trên Trái Đất khi chúng rơi tự do xuyên qua bầu khí quyển. Đầu năm 2025, một mảnh vỡ tên lửa được xác định của Ấn Độ đã rơi xuống một ngôi làng tại Kenya gây hoang mang dư luận. Mặc dù các kỹ sư luôn cố gắng điều hướng các vệ tinh hết hạn về "Điểm Nemo" - vùng biển biệt lập ở Nam Thái Bình Dương được mệnh danh là nghĩa địa vũ trụ, nhưng hiện tại vẫn có hàng nghìn mảnh rác tự do mất quỹ đạo có thể tái nhập khí quyển bất cứ lúc nào.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, giới khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật đột phá như sử dụng lưới thu gom khổng lồ, nam châm điện trường hoặc phóng lao móc tầm xa. Tuy nhiên, các công nghệ này vẫn đang dừng lại ở mức độ ý tưởng thử nghiệm và cần rất nhiều thời gian để tối ưu hóa chi phí trước khi đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Giấc mơ đưa 1 triệu người lên Sao Hỏa của Elon Musk được nuôi bằng 11 tỷ USD từ một dịch vụ bình dân

Theo Minh Hoàn/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Elon Musk, spacex

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nắng nóng 37 độ C, công nhân tại ‘thủ phủ may mặc’ phải làm việc mà không có quạt, điều hòa vì mất điện, thiệt hại ước tính lên tới 24 tỷ USD

Nắng nóng 37 độ C, công nhân tại ‘thủ phủ may mặc’ phải làm việc mà không có quạt, điều hòa vì mất điện, thiệt hại ước tính lên tới 24 tỷ USD Nổi bật

Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung

Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung Nổi bật

Góp gần 19 tỷ USD vào nền kinh tế, những 'chiếc vuốt' này được cưng như trứng tại Nhật Bản, Nhà vua và Hoàng hậu đều sở hữu

Góp gần 19 tỷ USD vào nền kinh tế, những 'chiếc vuốt' này được cưng như trứng tại Nhật Bản, Nhà vua và Hoàng hậu đều sở hữu

16:02 , 27/05/2026
Một 'trùm' bảo hiểm vừa bị kết án 12 năm tù vì cú lừa kỷ lục 2 tỷ USD, có nạn nhân qua đời vẫn chưa đòi được tiền

Một 'trùm' bảo hiểm vừa bị kết án 12 năm tù vì cú lừa kỷ lục 2 tỷ USD, có nạn nhân qua đời vẫn chưa đòi được tiền

15:40 , 27/05/2026
Người Mỹ bật cười khi thấy hình thù đặc biệt của 1 món đồ Việt Nam: Thái độ lập tức thay đổi ngay sau đó

Người Mỹ bật cười khi thấy hình thù đặc biệt của 1 món đồ Việt Nam: Thái độ lập tức thay đổi ngay sau đó

15:13 , 27/05/2026
Châu Âu quay cuồng trong cái nóng ‘điên rồ’, phá kỷ lục thế kỷ

Châu Âu quay cuồng trong cái nóng ‘điên rồ’, phá kỷ lục thế kỷ

14:50 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên