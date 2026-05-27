Một 'trùm' bảo hiểm vừa bị kết án 12 năm tù vì cú lừa kỷ lục 2 tỷ USD, có nạn nhân qua đời vẫn chưa đòi được tiền

Bản án 12 năm đối với đại gia ngành bảo hiểm Greg Lindberg vừa chính thức khép lại cuốn phim pháp lý kéo dài 7 năm. Vụ án rúng động này liên quan đến việc biển thủ 2 tỷ USD tiền của khách hàng và một âm mưu hối lộ quan chức chính phủ bị camera giấu kín ghi lại.

Phán quyết của tòa án đã giải quyết dứt điểm hai bản án hình sự liên bang riêng biệt đối với Lindberg - tỷ phú tự phong từng tốt nghiệp Đại học Yale danh tiếng. Sau khi bản án tội hối lộ đầu tiên của ông vào năm 2020 bị hủy bỏ ở giai đoạn kháng cáo, Lindberg tiếp tục bị kết tội vào năm 2024 và sau đó đã chủ động nhận tội trước các cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền.

Theo luật sư bào chữa Brandon McCarthy, trong phán quyết sơ bộ, thẩm phán cũng đã ra lệnh buộc Lindberg phải bồi thường số tiền lên tới 1,6 tỷ USD.

Trước đó, các công tố viên đã đề xuất mức án lên tới 14 năm rưỡi tù giam. Luật sư McCarthy lập luận rằng: “Mức án giảm nhẹ mà ông Lindberg nhận được đã phản ánh những nỗ lực phi thường và chưa từng có tiền lệ của ông trong việc hoàn trả tiền cho các chủ hợp đồng - một nỗ lực giúp cho mọi khách hàng bảo hiểm tại Mỹ đều đã được hoàn trả đầy đủ”.

Biến quỹ bảo hiểm thành “heo đất” cá nhân

Hồ sơ vụ án nhắm vào người đàn ông 55 tuổi này xoay quanh một trong những vụ gian lận bảo hiểm lớn nhất lịch sử. Cáo trạng nêu rõ, sau khi thâu tóm một số công ty bảo hiểm nhân thọ quy mô nhỏ, Lindberg đã thiết lập một mạng lưới cho vay tinh vi giữa các thực thể liên kết nhằm ngầm tuồn ít nhất 2 tỷ USD từ sổ sách của các công ty này về các doanh nghiệp do ông ta hoàn toàn chi phối.

Các công tố viên cáo buộc Lindberg đã coi các công ty bảo hiểm như một “heo đất cá nhân” để tài trợ cho lối sống xa hoa, trác táng của mình.

Được biết, người đàn ông này đã đốt hơn 100 triệu USD vào một loạt chi phí cá nhân, bao gồm việc thuê chuyên cơ riêng, mua siêu du thuyền, tậu bất động sản hạng sang và chi hàng triệu USD cho những phụ nữ mà ông ta có hoặc đang muốn thiết lập quan hệ tình cảm.

Năm 2019, tờ The Wall Street Journal từng phanh phui chiến lược đầu tư bất thường cùng thói chi tiêu vô độ của Lindberg, sau đó tiếp tục vạch trần việc ông trùm này thuê hàng chục thám tử tư để theo dõi, giám sát các cô gái mà ông ta đang hẹn hò hoặc có ý định tán tỉnh.

Sa lưới vì camera giấu kín

Ban đầu, các cơ quan quản lý bang North Carolina cho phép các công ty bảo hiểm của Lindberg cho các đơn vị thành viên vay vốn. Tuy nhiên, cuộc thanh tra bắt đầu siết chặt ngay sau khi một Ủy viên quản lý bảo hiểm mới lên nắm quyền. Để thoát thân, Lindberg đã dùng đến chiêu trò hối lộ. Tuy nhiên, vị Ủy viên này đã âm thầm hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và dùng camera giấu kín ghi lại toàn bộ bằng chứng phạm tội.

Lindberg liên tục kêu oan và cho rằng mình bị sập bẫy. Ông ta biện hộ rằng việc cho các công ty liên kết vay vốn là nghiệp vụ phổ biến trong ngành, đồng thời khẳng định không sử dụng một đồng tiền bảo hiểm nào để nuôi lối sống cá nhân và bản thân ông đã đầu tư hơn 500 triệu USD vào các công ty bảo hiểm của mình.

Hồ sơ vận hành hành lang cho thấy, vào năm ngoái, Lindberg thậm chí đã thuê một công ty vận động hành lang sừng sỏ tại Washington để tìm kiếm một lệnh lệnh ân xá từ Tổng thống Donald Trump, nhưng nỗ lực này đã hoàn toàn thất bại.

Lindberg từng ngồi tù khoảng 21 tháng theo bản án hối lộ đầu tiên trước khi được tại ngoại để kháng cáo. Ông ta đã bị giam giữ liên tục kể từ khi cúi đầu nhận tội gian lận bảo hiểm vào tháng 11/2024.

Bi kịch của những nạn nhân

Các cơ quan quản lý bang North Carolina đã giành quyền kiểm soát các công ty bảo hiểm cốt lõi của Lindberg vào năm 2019. Sự sụp đổ của đế chế này đã đẩy hàng trăm nghìn khách hàng vào tình cảnh bế tắc pháp lý suốt nhiều năm trời mà không thể tiếp cận được nguồn tiền của chính mình. Phần lớn trong số họ là những người nghỉ hưu.

Các công tố viên đã yêu cầu một mức án nghiêm khắc cho vụ đại gian lận gây ảnh hưởng diện rộng này. Nhiều chủ hợp đồng đã qua đời trong cay đắng khi chưa kịp nhận lại tiền.

Phải đến năm 2025, phần lớn các nạn nhân mới chính thức đòi lại được công lý nhờ vào các khoản chi trả từ hiệp hội bảo lãnh của bang sau khi các công ty của Lindberg bị thanh lý.

Theo: WSJ