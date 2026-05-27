Mùi lạ nồng nặc xuất hiện ở một trung tâm thương mại khiến hàng chục người cùng gặp một triệu chứng

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa cho biết, một mùi khó chịu nồng nặc tại trung tâm thương mại Ginza Six ở trung tâm Tokyo đã khiến nhiều người gọi cấp cứu và ảnh hưởng tới sức khỏe của ít nhất 25 người.

Theo đưa tin từ NHK ngày 25/5, một người phụ nữ đã gọi điện báo cảnh sát vào khoảng trưa về một "mùi hôi khó chịu" và việc "mọi người đều ho", theo Sở Cảnh sát Thủ đô.

Theo TBS đưa tin, những lời phàn nàn tương tự cũng được gửi tới tại một sở cảnh sát gần đó.

Vụ việc xảy ra gần khu vực máy ATM của một ngân hàng ở tầng 1. Sau khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu đến hiện trường, một số người cho biết họ gặp các triệu chứng bao gồm đau họng.

Theo TBS, 25 người, cả nam và nữ, cho biết cảm thấy không khỏe, và 14 người trong số họ — 2 nam và 12 nữ — đã được đưa đến bệnh viện. Tổng cộng 53 phương tiện của sở cứu hỏa, bao gồm cả xe cứu hỏa, đã được điều động.

Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Tokyo đang điều tra nguyên nhân gây ra mùi khó chịu. Theo cảnh sát, một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần sáng màu và đeo khẩu trang trắng đã xịt một chất gì đó ở khu vực máy ATM.

Một người phụ nữ có mặt tại trung tâm mua sắm kể lại với đài NHK: “Khi tôi cố gắng vào bên trong, không khí có vẻ lạ lẫm, và mọi người xung quanh đều che miệng. Khi tôi vào khu vực máy ATM, cổ họng tôi ngứa rát và tê cứng, vì vậy tôi lập tức đi ra ngoài và gọi cho sở cứu hỏa. Bây giờ cổ họng tôi vẫn còn ngứa rát”.

Ginza Six là một trong những trung tâm mua sắm sang trọng nổi tiếng nhất Tokyo.

Theo Japan Times