Nga tiết lộ loạt mục tiêu mới ở thủ đô Kiev ở Ukraine

Theo RT, nghị sĩ cấp cao Andrey Kartapolov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tuyên bố quân đội nước sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được các chỉ huy và lãnh đạo quân đội Ukraine sử dụng để đáp trả các vụ tấn công mà Moscow cáo buộc Kiev nhắm vào dân thường.

Nga cho biết đó sẽ là các cuộc tấn công có hệ thống vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô Ukraine để trả đũa.

Ông Kartapolov nhấn mạnh "sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt" nên Moscow sẽ từ bỏ cam kết tự đặt ra là không nhắm mục tiêu vào thủ đô của Ukraine.

Khi được hỏi về các mục tiêu tiềm năng, vị nghị sĩ này cho biết cả tòa nhà Verkhovnaya Rada (quốc hội Ukraine) lẫn văn phòng của Tổng thống Volodymir Zelensky đều không được coi là “trung tâm ra quyết định”, bởi các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, bản thân ông Zelensky thậm chí không còn đến văn phòng nữa.

“Các trung tâm ra quyết định là các trung tâm chỉ huy và kiểm soát kiên cố dưới lòng đất” - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời khỏi thủ đô Kiev của Ukraine và cảnh báo người dân địa phương tránh xa các khu vực quân sự, công nghiệp và chính phủ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Sau cuộc điện đàm, ông Rubio cho biết ông đã chuyển lời nhắn của ông Lavrov tới Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua về vấn đề đó và một vài chủ đề khác, và rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu ông ấy gọi cho tôi để chuyển lời nhắn trực tiếp đến tổng thống Mỹ, và tôi đã làm như vậy" - tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Rubio.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bình luận: "Kiev là một nơi nguy hiểm trong nhiều năm qua. Mối nguy hiểm trong tất cả cuộc xung đột này, khi chúng tiếp diễn, là chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ leo thang".

Liên minh châu Âu (EU) đã công khai bác bỏ những lời đe dọa này, cáo buộc Moscow "leo thang không thể chấp nhận được".

Quân đội Nga khẳng định họ không bao giờ nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự thuần túy ở Ukraine mà chỉ tập trung vào các cơ sở quân sự hoặc lưỡng dụng.