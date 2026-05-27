Lao đao vì máy bay không người lái Ukraine, nhà máy Nga xin vũ khí hạng nặng để tự vệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu thiệt hại nặng nề do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay.

Chính phủ đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62 mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp, và cho phép điều động lực lượng dự bị tham gia các đơn vị địa phương bảo vệ các khu vực này.

Tuy nhiên, theo những phát biểu được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các công ty cần "không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7.62 mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các cỡ nòng khác".

Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho việc này, nhưng cần một cơ chế mà trong đó, các kế hoạch tài chính được vạch ra một cách rõ ràng, ông Shokhin nói. “Đó có thể là một loại quỹ, hoặc một hình thức tài trợ có mục tiêu khác”.

Ông Shokhin cũng đề nghị Tổng thống Putin hoãn các khoản phạt đối với việc chậm trễ nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước, khi các công ty đang sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Ông phàn nàn rằng, mặc dù đã có quyết định sử dụng lực lượng dự bị, nhưng các đơn vị bảo vệ nhà máy lại được điều chuyển giữa các địa điểm liên tục, làm suy yếu khả năng phòng thủ.

