Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lao đao vì máy bay không người lái Ukraine, nhà máy Nga xin vũ khí hạng nặng để tự vệ

Theo Minh Hạnh | 27-05-2026 - 07:00 AM | Tài chính quốc tế

Các công ty Nga sẵn sàng tài trợ việc mua sắm vũ khí hạng nặng và hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ các nhà máy của họ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), ông Alexander Shokhin - người đứng đầu Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga - nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp.

Lao đao vì máy bay không người lái Ukraine, nhà máy Nga xin vũ khí hạng nặng để tự vệ- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Ngành công nghiệp Nga - bao gồm các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ dầu, nhà máy sản xuất phân bón và cảng biển - đã chịu thiệt hại nặng nề do sự gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong năm nay.

Chính phủ đã cho phép các công ty an ninh tư nhân sử dụng súng trường tự động cỡ nòng 7.62 mm - như AK-47 - để bảo vệ các khu công nghiệp, và cho phép điều động lực lượng dự bị tham gia các đơn vị địa phương bảo vệ các khu vực này.

Tuy nhiên, theo những phát biểu được đăng tải trên trang web chính thức của Điện Kremlin, ông Shokhin cho biết các công ty cần "không chỉ vũ khí hạng nhẹ cỡ nòng 7.62 mm, mà còn cả những loại lớn hơn, bao gồm nhiều hệ thống tác chiến điện tử, thiết bị laser và các cỡ nòng khác".

Các doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ cho việc này, nhưng cần một cơ chế mà trong đó, các kế hoạch tài chính được vạch ra một cách rõ ràng, ông Shokhin nói. “Đó có thể là một loại quỹ, hoặc một hình thức tài trợ có mục tiêu khác”.

Ông Shokhin cũng đề nghị Tổng thống Putin hoãn các khoản phạt đối với việc chậm trễ nộp thuế và các khoản thanh toán khác cho ngân sách nhà nước, khi các công ty đang sửa chữa các cơ sở bị hư hại trong các cuộc tấn công.

Ông phàn nàn rằng, mặc dù đã có quyết định sử dụng lực lượng dự bị, nhưng các đơn vị bảo vệ nhà máy lại được điều chuyển giữa các địa điểm liên tục, làm suy yếu khả năng phòng thủ.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Ukraine, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia

Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia Nổi bật

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow Nổi bật

Kinh hoàng khoảnh khắc cầu gãy sập, ô tô bị "nuốt chửng" trong dòng lũ dữ

Kinh hoàng khoảnh khắc cầu gãy sập, ô tô bị "nuốt chửng" trong dòng lũ dữ

06:10 , 27/05/2026
TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng

TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng

00:04 , 27/05/2026
"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

23:10 , 26/05/2026
1 quyết định của Trung Quốc vừa khiến 53 quốc gia đồng loạt hưởng lợi

1 quyết định của Trung Quốc vừa khiến 53 quốc gia đồng loạt hưởng lợi

22:37 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên