Kinh hoàng khoảnh khắc cầu gãy sập, ô tô bị "nuốt chửng" trong dòng lũ dữ

Theo Phạm Trang | 27-05-2026 - 06:10 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh tượng chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi sau khi cây cầu gãy sập do mưa lũ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi sợ hãi.

Ngày 25/5, đợt mưa lớn kéo dài tại huyện Daigo (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã khiến một cây cầu thuộc địa phận thị trấn Dương Bình bị sập cục bộ. Vụ việc khiến một chiếc ô tô rơi xuống sông, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Clip ghi lại sự việc

Camera hiện trường ghi lại thời điểm xảy ra sự cố cho thấy một chiếc ô tô dừng gần khu vực cầu bị đứt gãy. Chỉ ít phút sau, phần mặt cầu tiếp tục sụt xuống khiến chiếc xe trượt dần về phía mép cầu rồi rơi xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Phương tiện nhanh chóng bị nước lũ cuốn trôi khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ chính quyền thị trấn Dương Bình ngày 26/5, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác xử lý và đảm bảo an toàn khu vực.

Chính quyền cho biết chiếc xe gặp sự cố kỹ thuật ngay trên cầu nên không thể lùi lại kịp thời trước khi phần cầu bị sập. May mắn, toàn bộ người trên xe đã xuống phương tiện từ trước nên không ghi nhận thương vong.

Sau sự cố, khu vực cầu đã được phong tỏa để phục vụ công tác kiểm tra và khắc phục. Thời gian khôi phục lưu thông qua cây cầu hiện vẫn chưa được xác định.

Nguồn: BJ News

