Cận cảnh mưa lớn lịch sử ở Hồ Nam: Lũ cuồn cuộn dâng cao gần 9 mét khiến nhiều người chết và mất tích, hơn 18.000 dân sơ tán

Theo Phạm Trang | 19-05-2026 - 18:28 PM | Tài chính quốc tế

Mưa lớn cực đoan kéo dài tại huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã gây thiệt hại nghiêm trọng, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

Theo CCTV News, mưa lớn bắt đầu trút xuống huyện Thạch Môn từ rạng sáng 18/5, gây ra nguy cơ thiên tai chưa từng có tại khu vực. Tính đến 19h ngày 18/5, thiên tai đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Tân Hoa Xã cho biết khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Hồ Bình Sơn. Lượng mưa đo được trong vòng 6 giờ, từ 0h đến 6h sáng 18/5, lên tới 240,6 mm, phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử tại địa phương.

Mưa lớn khiến hơn 10 ngôi làng và khu vực dân cư lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước trên các con sông địa phương dâng cao nhanh chóng, trong đó trạm thủy văn Song Hà ghi nhận mực nước tăng tới 8,76 m.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó thiên tai và nâng mức phản ứng phòng chống lũ lên cấp II. Các đội cứu hộ được triển khai để sơ tán người dân, cứu hộ khẩn cấp và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Theo CCTV, tổng cộng 18.406 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cho biết các nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân vùng bị ảnh hưởng hiện vẫn đang được đảm bảo.

Trong thời gian tới, huyện Thạch Môn sẽ tiếp tục triển khai công tác di dời người dân, kiểm tra và loại bỏ nguy cơ mất an toàn, đồng thời đẩy mạnh cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Giới chức cũng khuyến cáo người dân theo dõi sát các cảnh báo thời tiết, tránh xa khu vực ven sông, sườn đồi dốc và vùng trũng dễ ngập lụt để đảm bảo an toàn.

Nguồn: Global Times

