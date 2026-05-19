Cơn sốt AI biến TSMC thành biểu tượng xa xỉ phẩm, từ giày gắn logo đến nồi cơm điện đều được săn lùng ráo riết

Vài năm trở lại đây, TSMC không còn là cái tên chỉ xuất hiện trong các báo cáo tài chính hay hội nghị bán dẫn. Khi làn sóng AI bùng nổ và cả thế giới đổ xô tìm chip để huấn luyện mô hình, tên TSMC xuất hiện ở khắp nơi như một thực thể không thể thiếu trong kỷ nguyên mới.

Không có TSMC, không có chip NVIDIA. Không có chip NVIDIA, không có ChatGPT, không có Gemini, không có cuộc cách mạng AI mà cả thế giới đang nói đến. Sức nặng đó dần biến TSMC từ một công ty sản xuất chip đơn thuần thành biểu tượng của thời đại, và sức hút đó lan ra ngoài nhà máy, ngoài phòng họp, vào tận những món đồ phúc lợi mà nhân viên nhận mỗi năm.

Đôi giày gắn logo TSMC đang được săn lùng ráo riết

Hàng năm, Ủy ban Phúc lợi TSMC đều ra bộ quà tự chọn cho nhân viên, nhưng từ khi tên TSMC gắn liền với kỷ nguyên AI, những món đồ đó bắt đầu có sức sống riêng trên thị trường. Năm 2026, bộ quà phúc lợi mới nhất gồm sáu lựa chọn, tất cả cùng mức giá NT$2.200, tương đương khoảng 70 USD. Trong một thị trường mà tên TSMC gắn với hàng tỷ USD đầu tư chip AI, mức giá đó khiến nhiều người trong ngành gọi đây là "quá hào phóng."

Món gây chú ý đầu tiên là đôi giày thể thao mang thương hiệu A.O.S. với logo TSMC độc quyền. Tại hội thể thao nội bộ năm ngoái, Chủ tịch C.C. Wei đã đi đúng đôi giày này trước mắt toàn thể nhân viên.

Hình ảnh đó đủ để tạo ra một làn sóng chú ý trong nội bộ công ty, và năm nay khi đôi giày đó chính thức được đưa vào danh sách quà phúc lợi với giá 70 USD, phản ứng của nhân viên gần như lập tức. Đây không còn đơn thuần là đôi giày, mà là vật kỷ niệm gắn với người đứng đầu công ty đang nắm giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Nhưng món gây sốt mạnh nhất trong bộ quà năm nay lại là chiếc nồi cơm điện Tatung phiên bản hợp tác với TSMC. Nắp nồi in logo TSMC màu bạc gương, thân nồi bao phủ bởi hoa văn mạch điện độc quyền, và chi tiết được nhắc đến nhiều nhất là chiếc đĩa hấp bên trong có hình dạng tấm wafer silicon.

Ngay khi hình ảnh sản phẩm lan truyền trên mạng, cộng đồng netizen Đài Loan (Trung Quốc) đã bình luận rầm rộ: "Tỷ lệ yield của đồ ăn hấp từ cái này chắc phải rất cao." Trước khi hàng kịp giao, chiếc nồi giá gốc NT$2.200 đã được rao bán lại trên các sàn thương mại điện tử với giá NT$9.999, gấp hơn bốn lần giá gốc.

Nồi cơm điện có gắn logo TSMC bên trên đã bị thổi giá lên hơn 4 lần

Bên cạnh hai món gây chú ý nhất, bộ quà năm nay còn có chiếc vali 28 inch đồng thương hiệu với Universal Music, nâng cấp từ phiên bản 20 inch của năm ngoái vốn cũng từng gây sốt. Vali có màu xanh bầu trời kết hợp bạc chải mờ, tay cầm bên hông khắc chìm logo TSMC ở vị trí ẩn, kết hợp giữa nhận diện thương hiệu mạnh và cảm giác cao cấp. Thiết kế nắp mở trên giúp vali tiện dụng cho cả chuyến công tác lẫn kỳ nghỉ ngắn ngày.

Trước làn sóng mua đi bán lại ngày càng tăng, Ủy ban Phúc lợi TSMC nhắc lại rõ ràng trên website nội bộ rằng toàn bộ hàng phúc lợi chỉ dành cho nhân viên sử dụng cá nhân, nghiêm cấm bán lại, tặng cho người ngoài công ty hoặc dùng vào mục đích thương mại.

Thông báo đó không ngăn được chợ đen tiếp tục hoạt động. Thời gian đặt hàng kéo dài từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 5 năm 2026, mỗi nhân viên được mua tối đa 10 bộ mỗi loại, và toàn bộ hàng dự kiến giao trước ngày 31 tháng 12. Một phần doanh thu từ mỗi đơn hàng sẽ được chuyển vào Quỹ Từ thiện TSMC. Nhưng với thị trường thứ cấp đang sôi sục như hiện tại, ranh giới giữa quà phúc lợi và hàng hiếm sưu tầm của TSMC ngày càng trở nên mờ nhạt hơn.