Chiếc xe bị "sưng đầu" gây khó hiểu trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump: Không ai rõ có mục đích gì

Mới đây, sự xuất hiện của một loạt xe thể thao đa dụng (SUV) đầy bí ẩn trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du tới Trung Quốc đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Với thiết kế phần nóc xe có cấu trúc lạ mắt, những phương tiện này đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các mặt báo và phương tiện truyền thông.

Được sản xuất bởi một công ty có tên là Hongji, thông tin về những chiếc xe này – đặc biệt là mục đích sử dụng của chúng – hiện vẫn còn là một ẩn số. Chúng được nhìn thấy lần đầu tiên tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến đi của vị Tổng thống Mỹ nhằm gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Những đoạn video ghi lại hình ảnh của dàn xe này hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone (TWZ), Cơ quan Mật vụ Mỹ đã xác nhận họ không phải là đơn vị vận hành những chiếc SUV kể trên. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối xác nhận hoặc phủ nhận việc chúng thuộc sở hữu của các cơ quan ngoại giao trực thuộc Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hay do chính phủ nước chủ nhà quản lý.

Về đặc điểm ngoại hình của những chiếc xe độ này, bên cạnh phần cấu trúc nhô cao rõ rệt trên nóc, khoảng sáng gầm xe có vẻ khá thấp – một dấu hiệu cho thấy trọng tải của chúng có thể rất nặng. Phần cấu trúc trên nóc xe được cho là nơi chứa các loại thiết bị chuyên dụng.

Phát hiện dàn SUV kỳ lạ tại Bắc Kinh

Nhiều chiếc SUV kiểu này đã được phát hiện ở các vị trí khác nhau trong đoàn xe hộ tống. Điều đáng nói là kiểu dáng của chúng không hề giống với bất kỳ dòng xe an ninh nào từng được biết đến trước đây của lực lượng chức năng Trung Quốc, một chi tiết khiến giới quan sát vô cùng tò mò.

Theo nhận định từ TWZ, những chiếc xe này rất có thể là một dạng xe thông tin liên lạc di động được ngụy trang dưới kiểu dáng SUV. Chúng cũng có khả năng mang theo các thiết bị tác chiến điện tử, đóng vai trò là tổ hợp chống máy bay không người lái, hoặc hoạt động như một trung tâm chỉ huy lưu động.

Trong số các phương án được liệt kê, giả thuyết khả dĩ nhất là các nền tảng tác chiến điện tử nhằm cung cấp khả năng chế áp drone, gây nhiễu tín hiệu vô tuyến và GPS, đồng thời can thiệp vào hệ thống liên lạc của đối phương. Những hệ thống như vậy thường đòi hỏi nguồn cấp điện lớn, thiết bị làm mát chuyên dụng và các mảng ăng-ten cồng kềnh – điều này giải thích lý do vì sao phần nóc xe lại có cấu trúc đồ sộ đến thế.

Dù mục đích thực sự là gì, những phương tiện này là minh chứng trực quan rõ nét cho thấy công tác bảo vệ các nhân vật đặc biệt quan trọng đang thay đổi nhanh chóng ra sao để thích ứng với thời đại mới. Nhất là trong một thế giới mà drone, thiết bị giám sát điện tử, đánh chặn tín hiệu, chất nổ kích nổ từ xa và đạn tuần kích đang ngày càng trở nên phổ biến.

Chính vì lý do đó, những chiếc limousine bọc thép truyền thống giờ đây đã không còn đủ để bảo đảm an toàn. Đặc biệt là khi drone hoàn toàn có thể bị các thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành các vụ ám sát nhắm vào các nhà lãnh đạo công chúng.

Đoàn xe hộ tống lần này cũng có sự góp mặt của một số phương tiện hoán cải đáng chú ý khác, bao gồm một chiếc xe trông giống như Lincoln Navigator phiên bản độ. Chiếc xe đặc biệt này được trang bị các hệ thống ăng-ten gắn ngoài, một bộ phận trông như tháp pháo cảm biến và các cấu trúc phụ trợ khác trên nóc.

Sự thay đổi của dàn xe hộ tống trong một thế giới không ngừng biến đổi

Tương tự như mẫu SUV của Trung Quốc, có rất ít thông tin công khai về chiếc Lincoln Navigator này, ngoại trừ những đồn đoán về vai trò như một trạm tiếp sóng thông tin liên lạc di động. Nó cũng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ giám sát hoặc hỗ trợ tác chiến điện tử khác.

Đoàn xe còn có sự xuất hiện của một chiếc Chevrolet Suburban hoán cải, có thiết kế tương đồng với các phương tiện bảo vệ Tổng thống Mỹ thường được gọi là "Roadrunner". Giống như các mẫu SUV đã đề cập, dòng xe này nổi tiếng với vai trò là trung tâm thông tin liên lạc di động và nút điều hành, kiểm soát chỉ huy lưu động.

Một phương tiện đáng chú ý khác là chiếc xe tải chở hàng dòng Ford E-Series dường như đã được tinh chỉnh lại. Chuyên trang TWZ lưu ý rằng những chiếc xe này nhiều khả năng được sử dụng làm phương tiện phản ứng nhanh hoặc xe chở đội phản ứng chống tấn công.

Chúng cũng có thể đóng vai trò là xe chở thiết bị chuyên dụng hoặc bệ chiếu sáng/thông tin liên lạc di động. Được biết, các loại xe tương tự thường được lực lượng chức năng Trung Quốc sử dụng cho các nhiệm vụ an ninh trật tự.

Những chiếc xe cụ thể này cũng sở hữu cấu trúc hình nón trên nóc, nhiều khả năng là nơi chứa ăng-ten, cảm biến, thiết bị phát tần số vô tuyến hoặc camera. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ai có thể khẳng định chắc chắn về công năng thực sự của chúng.