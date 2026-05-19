Pakistan đưa phi đội chiến đấu và hàng ngàn binh sĩ tới Ả-rập Xê-út

Theo Bình Giang | 19-05-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Pakistan đã triển khai 8.000 binh sĩ, một phi đội máy bay chiến đấu cùng hệ thống phòng không tới Ả-rập Xê-út theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, qua đó tăng cường hợp tác quân sự với Riyadh trong lúc Islamabad đang đóng vai trò trung gian chính trong cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran.

Các máy bay chiến đấu JF-17 của Không quân Pakistan trong cuộc tập trận năm 2023. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên quy mô đợt triển khai được tiết lộ. Các nguồn tin an ninh và chính phủ cho biết đây là một lực lượng đáng kể, có khả năng tác chiến thực sự nhằm hỗ trợ quân đội Ả-rập Xê-út nếu vương quốc này tiếp tục bị tấn công.

Quân đội và Bộ Ngoại giao Pakistan cùng Văn phòng truyền thông chính phủ Ả-rập Xê-út chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin triển khai lực lượng.

Các điều khoản đầy đủ của hiệp ước quốc phòng mà Pakistan và Ả-rập Xê-út ký năm ngoái vẫn được giữ bí mật, nhưng hai bên cho biết thỏa thuận quy định Pakistan và Ả-rập Xê-út cam kết hỗ trợ phòng thủ cho nhau trong trường hợp bị tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif trước đây từng ngụ ý nói rằng thỏa thuận này đặt Ả-rập Xê-út dưới “ô hạt nhân” của Pakistan.

Theo các nguồn tin, Pakistan đã triển khai 1 phi đội đầy đủ tới Ả-rập Xê-út vào đầu tháng 4, gồm khoảng 16 máy bay, chủ yếu là tiêm kích JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất. Hai quan chức an ninh cho biết Pakistan cũng đã gửi thêm 2 phi đội máy bay không người lái.

Các nguồn tin đều xác nhận lực lượng triển khai còn bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ, và Pakistan cam kết sẽ tăng quân nếu cần thiết, cùng hệ thống phòng không HQ-9 do Trung Quốc chế tạo.

Các nguồn tin cho biết toàn bộ khí tài này do quân nhân Pakistan vận hành, trong khi Ả-rập Xê-út trả chi phí.

Theo các quan chức an ninh hiểu rõ tài liệu và trao đổi giữa hai nước, lực lượng quân đội và không quân Pakistan được triển khai trong thời gian chiến tranh Iran chủ yếu đảm nhiệm vai trò cố vấn và huấn luyện.

Đợt triển khai mới này bổ sung thêm vào hàng nghìn binh sĩ Pakistan đã hiện diện tại Ả-rập Xê-út theo các thỏa thuận trước đó và đảm nhận vai trò tác chiến, ba quan chức an ninh cho biết.

Theo một nguồn tin chính phủ, thỏa thuận cho phép triển khai tới 80.000 binh sĩ Pakistan tới Ả-rập Xê-út nhằm hỗ trợ bảo vệ biên giới của vương quốc này.

Thỏa thuận còn bao gồm việc triển khai tàu chiến Pakistan, dù chưa thể xác minh các tàu này đã tới Ả-rập Xê-út hay chưa.

Quy mô và thành phần của lực lượng triển khai, bao gồm máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và hàng nghìn binh sĩ, cho thấy Pakistan đã gửi tới Ả-rập Xê-út lực lượng vượt xa một nhiệm vụ tượng trưng hay cố vấn đơn thuần.

Trước đó đã có đưa tin Pakistan điều máy bay chiến đấu tới Ả-rập Xê-út sau khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu khiến một công dân Ả-rập Xê-út thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại Riyadh có thể đáp trả mạnh tay và mở rộng xung đột.

Diễn biến này xảy ra trước khi Islamabad nổi lên trở thành bên trung gian chủ chốt của cuộc chiến, góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran. Islamabad cũng là nơi diễn ra vòng đàm phán hòa bình Mỹ - Iran duy nhất cho tới nay.

Gần đây lộ thông tin Ả-rập Xê-út đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bí mật nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công vào nước này.

Pakistan từ lâu đã hỗ trợ quân sự cho Ả-rập Xê-út, bao gồm hoạt động huấn luyện và triển khai cố vấn quân sự, trong khi Riyadh nhiều lần hỗ trợ tài chính cho Islamabad trong các giai đoạn kinh tế khó khăn.

Campuchia đã trả nợ Việt Nam bao nhiêu trong năm 2025?

Theo Bình Giang

Tiền Phong

