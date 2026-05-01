Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng

Theo Max | 27-05-2026 - 00:04 AM | Tài chính quốc tế

TSMC khẳng định tiền thưởng chia theo lợi nhuận không bị cắt trong năm nay và dự kiến mức tăng thưởng cả năm vẫn cao hơn năm trước.

TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng- Ảnh 1.

TSMC vừa trấn an nhân viên sau khi tin đồn về việc cắt tiền thưởng lan rộng trên mạng xã hội, đặc biệt khi phát biểu gần đây của lãnh đạo công ty khiến lo ngại gia tăng.

Những ngày qua, nhiều nhân viên TSMC được cho là đã bày tỏ bức xúc trên một số trang Facebook và trong các nhóm trò chuyện, xoay quanh tin đồn công ty sẽ giảm tiền thưởng. Làn sóng phản ứng mạnh lên sau khi tổng giám đốc TSMC nói rằng mức tiền thưởng theo hiệu quả công việc hiện tại “quá cao” và có thể tạo ấn tượng không tốt trong xã hội, đồng thời nêu ý tưởng giảm chi trả khoảng 20% đến 30%.

Bối cảnh của tranh cãi là kết quả kinh doanh của TSMC đang rất tích cực. Trong quý I/2026, lợi nhuận của công ty tăng 58% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới. Dù vậy, một số người suy đoán rằng chi tiêu vốn lớn có thể khiến công ty cân nhắc siết tiền thưởng, vì TSMC đang triển khai cùng lúc nhiều dự án mở rộng nhà máy để củng cố vị thế ở các tiến trình 2 nm và A14 (1,4 nm).

Theo thông tin được lan truyền, TSMC hiện xây dựng tới 12 nhà máy khác nhau nhằm duy trì lợi thế công nghệ. Quy mô đầu tư này khiến xuất hiện nhận định rằng việc điều chỉnh tiền thưởng sẽ là cách “dễ làm” để tiết kiệm một phần tiền mặt, từ đó phục vụ kế hoạch mở rộng.

TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng- Ảnh 2.

TSMC khẳng định tiền thưởng không bị giảm

Ngày 25/5/2026, TSMC phát đi thông báo gồm hai ý chính nhằm làm rõ tình hình. Công ty ghi nhận đóng góp của nhân viên và khẳng định tiền thưởng chia theo lợi nhuận cho nhân viên không bị cắt trong năm nay. TSMC cũng cho biết công ty tự tin mức tăng tiền thưởng cả năm sẽ cao hơn mức của năm trước.

Động thái trấn an diễn ra trong bối cảnh TSMC lo ngại một kịch bản xáo trộn nội bộ giống Samsung có thể ảnh hưởng đến nhịp vận hành sản xuất vốn chặt chẽ của hãng. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh cũng được nhắc tới khi Intel đang có dấu hiệu phục hồi và có thể giành thêm đơn hàng nếu chuỗi sản xuất của TSMC bị gián đoạn.

Theo Max

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia

Phát hiện liên tiếp 2 mỏ vàng tới 2.000 tấn có thể làm rung chuyển thị trường toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của quốc gia Nổi bật

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow

Quốc gia láng giềng Nga báo tin buồn cho Ukraine, 'chặn đứng' việc Kyiv định tịch thu tài sản của Moscow Nổi bật

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

23:10 , 26/05/2026
1 quyết định của Trung Quốc vừa khiến 53 quốc gia đồng loạt hưởng lợi

1 quyết định của Trung Quốc vừa khiến 53 quốc gia đồng loạt hưởng lợi

22:37 , 26/05/2026
Thái Lan áp đặt cách ly bắt buộc 21 ngày đối với tất cả du khách đến từ 2 quốc gia này: Hiệu lực ngay lập tức

Thái Lan áp đặt cách ly bắt buộc 21 ngày đối với tất cả du khách đến từ 2 quốc gia này: Hiệu lực ngay lập tức

22:04 , 26/05/2026
Sập cầu vượt tại thủ đô Seoul khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Sập cầu vượt tại thủ đô Seoul khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

21:28 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên