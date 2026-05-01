TSMC phải lên tiếng trấn an: Tin đồn cắt thưởng 20-30% làm nhân viên lo lắng

TSMC vừa trấn an nhân viên sau khi tin đồn về việc cắt tiền thưởng lan rộng trên mạng xã hội, đặc biệt khi phát biểu gần đây của lãnh đạo công ty khiến lo ngại gia tăng.

Những ngày qua, nhiều nhân viên TSMC được cho là đã bày tỏ bức xúc trên một số trang Facebook và trong các nhóm trò chuyện, xoay quanh tin đồn công ty sẽ giảm tiền thưởng. Làn sóng phản ứng mạnh lên sau khi tổng giám đốc TSMC nói rằng mức tiền thưởng theo hiệu quả công việc hiện tại “quá cao” và có thể tạo ấn tượng không tốt trong xã hội, đồng thời nêu ý tưởng giảm chi trả khoảng 20% đến 30%.

Bối cảnh của tranh cãi là kết quả kinh doanh của TSMC đang rất tích cực. Trong quý I/2026, lợi nhuận của công ty tăng 58% so với cùng kỳ và lập kỷ lục mới. Dù vậy, một số người suy đoán rằng chi tiêu vốn lớn có thể khiến công ty cân nhắc siết tiền thưởng, vì TSMC đang triển khai cùng lúc nhiều dự án mở rộng nhà máy để củng cố vị thế ở các tiến trình 2 nm và A14 (1,4 nm).

Theo thông tin được lan truyền, TSMC hiện xây dựng tới 12 nhà máy khác nhau nhằm duy trì lợi thế công nghệ. Quy mô đầu tư này khiến xuất hiện nhận định rằng việc điều chỉnh tiền thưởng sẽ là cách “dễ làm” để tiết kiệm một phần tiền mặt, từ đó phục vụ kế hoạch mở rộng.

TSMC khẳng định tiền thưởng không bị giảm

Ngày 25/5/2026, TSMC phát đi thông báo gồm hai ý chính nhằm làm rõ tình hình. Công ty ghi nhận đóng góp của nhân viên và khẳng định tiền thưởng chia theo lợi nhuận cho nhân viên không bị cắt trong năm nay. TSMC cũng cho biết công ty tự tin mức tăng tiền thưởng cả năm sẽ cao hơn mức của năm trước.

Động thái trấn an diễn ra trong bối cảnh TSMC lo ngại một kịch bản xáo trộn nội bộ giống Samsung có thể ảnh hưởng đến nhịp vận hành sản xuất vốn chặt chẽ của hãng. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh cũng được nhắc tới khi Intel đang có dấu hiệu phục hồi và có thể giành thêm đơn hàng nếu chuỗi sản xuất của TSMC bị gián đoạn.