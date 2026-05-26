Sập cầu vượt tại thủ đô Seoul khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Một đoạn của cầu vượt Seosomun - nằm ở phía Tây Seoul - và các mảnh vụn xây dựng khác đã đổ sụp xuống đất vào khoảng 14h30 ngày 26/5 (theo giờ địa phương). Vụ sập cầu vượt đã khiến 2 người đàn ông ở độ tuổi 50 và 60 thiệt mạng. Một trong những nạn nhân bị thương sau đó được xác nhận đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 3 người.

Ba nam công nhân ở độ tuổi 30, 40 và 50 đã bị thương ở thắt lưng, đầu và xương sườn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo giới chức địa phương, tổng cộng có 13 người ở gần hiện trường vào thời điểm vụ sập cầu vượt diễn ra, và 7 người đã được sơ tán an toàn.

"Các công nhân đã tạm dừng công việc phá dỡ qua đêm và vào giữa các dầm để kiểm tra an toàn vào khoảng 14h, khi các dầm dường như đã bị sập" - ông Lee Jong-woon, một quan chức tại Trạm cứu hỏa Seodaemun, cho biết. Dầm là một loại thanh đỡ được sử dụng để giúp nâng đỡ cấu trúc.

Mảnh vỡ cũng rơi xuống đường ray xe lửa gần đó, khiến Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc phải tạm ngừng hoạt động dịch vụ đường sắt giữa ga Seoul và ga Sinchon.

Cầu vượt trên dự kiến sẽ bị phá dỡ vào đầu tháng 6 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn sập cầu vượt này. Ông đã chỉ đạo giới chức nước này đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự việc tái diễn - người phát ngôn của Tổng thống, ông Kang Yu-jung, cho biết trong một thông cáo báo chí. Tổng thống Lee Jae Myung ra lệnh nỗ lực tối đa để xử lý hậu quả vụ sập cầu và điều trị cho những người bị thương.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok trước đó đã ra lệnh huy động toàn bộ thiết bị và nhân lực để cứu hộ các nạn nhân.

Thủ tướng Kim Min-seok cho biết chính quyền thành phố Seoul, Bộ Đất đai Hàn Quốc và các cơ quan liên quan khác cần hợp tác đầy đủ trong công tác cứu hộ, đồng thời xác định những cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận nạn nhân và nhanh chóng vận chuyển người bị thương để giảm thiểu thương vong.

Thủ tướng Kim Min-seok yêu cầu các quan chức đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ và hạn chế tiếp cận hiện trường để ngăn ngừa xảy ra thêm thương vong.

Vào cuối ngày 26/5, chính quyền thành phố Seoul đã kích hoạt trụ sở chỉ huy ứng phó thảm họa và an toàn.