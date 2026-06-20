Chấm dứt thời lấy máu xét nghiệm: Startup Mỹ gom 11,6 triệu USD, tung “vũ khí” thay đổi cuộc sống phụ nữ hiện đại

Theo trang tin Longevity.Technology, Startup công nghệ sinh học của Mỹ Clair Health vừa hoàn tất vòng gọi vốn Seed, nâng tổng vốn huy động lên 11,6 triệu USD nhằm phát triển thiết bị theo dõi hormone liên tục không xâm lấn dành cho phụ nữ.

Nếu được thương mại hóa đúng kế hoạch vào tháng 11/2026, đây có thể trở thành thiết bị đeo đầu tiên trên thế giới cho phép theo dõi hoạt động hormone theo thời gian thực mà không cần lấy máu hay xét nghiệm nước tiểu.

Vòng gọi vốn mới do công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân của Mỹ Khosla Ventures dẫn dắt với sự tham gia của chương trình ươm mầm khởi nghiệp cấp tốc a16z speedrun cùng nhiều nhà đầu tư khác.

Theo đó, Nguồn vốn sẽ giúp startup có trụ sở tại San Francisco hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt thị trường.

Khác với các phương pháp xét nghiệm truyền thống vốn chỉ phản ánh hormone tại từng thời điểm riêng lẻ, thiết bị của Clair được thiết kế để liên tục suy đoán hoạt động của bốn hormone quan trọng gồm estrogen, progesterone, hormone tạo hoàng thể (LH) và hormone kích thích nang trứng (FSH) thông qua các tín hiệu sinh lý thu được từ thiết bị đeo trên cổ tay.

Trong nhiều năm qua, các thiết bị đeo đã liên tục mở rộng khả năng theo dõi sức khỏe với các chỉ số như nhịp tim, độ biến thiên nhịp tim (HRV), chất lượng giấc ngủ, nhịp thở hay nhiệt độ cơ thể.

Tuy nhiên, hormone, yếu tố chi phối hàng loạt hoạt động sinh học của con người từ giấc ngủ, nhận thức, trao đổi chất, khả năng phục hồi đến sức khỏe tim mạch vẫn gần như vắng bóng trong hệ sinh thái này.

Theo Clair, chính tầng dữ liệu hormone còn thiếu khiến nhiều biến động sinh lý được thiết bị ghi nhận nhưng chưa thể lý giải đầy đủ.

Trang tin Longevity.Technology nhận định bước tiến của Clair không đơn thuần nằm ở việc bổ sung thêm cảm biến mà ở khả năng diễn giải dữ liệu sinh học.

Nếu trước đây thiết bị đeo chủ yếu trả lời câu hỏi “Cơ thể tôi hôm nay ra sao?”, thì theo dõi hormone liên tục có thể mở rộng sang câu hỏi quan trọng hơn: “Điều gì đang thay đổi theo thời gian và liệu sự thay đổi đó có ý nghĩa gì?”.

Theo quan điểm của tạp chí này, đây là sự dịch chuyển từ các phép đo đơn lẻ sang mô hình nội tiết liên tục, mở ra khả năng nhận biết sớm, xác định đúng thời điểm can thiệp và hỗ trợ các quyết định chăm sóc sức khỏe chủ động hơn, những yếu tố cốt lõi trong y học với mục đích kéo dài tuổi thọ (longevity).

Xây dựng tầng dữ liệu nội tiết bằng AI

Thay vì đo trực tiếp nồng độ hormone, Clair áp dụng mô hình suy luận sinh học tương tự cách nhiều thiết bị đeo hiện nay ước tính các chỉ số sức khỏe.

Theo công ty, thiết bị kết hợp dữ liệu từ 10 cảm biến sinh học cùng hơn 130 dấu ấn sinh học độc quyền, sau đó sử dụng các mô hình học máy để suy đoán sự thay đổi hormone dựa trên những tác động sinh lý mà chúng tạo ra trên toàn cơ thể.

Jenny Duan, đồng sáng lập Clair Health, cho biết:

"Các thiết bị đeo rất xuất sắc trong việc giám sát các chỉ số như độ biến thiên nhịp tim, giấc ngủ, số bước chân và nhịp thở. Chính họ sử dụng cảm biến sinh học và AI để suy đoán các chỉ số đó mà không cần đo trực tiếp”.

Cách tiếp cận này được xem là tương đồng với sự phát triển của thiết bị theo dõi glucose liên tục (CGM), vốn đã thay đổi cách đánh giá sự biến thiên chuyển hóa.

Theo Clair, theo dõi hormone liên tục có thể trở thành bước tiến tiếp theo đối với sức khỏe phụ nữ.

Đối với các nhà đầu tư, giá trị không chỉ nằm ở một thiết bị đeo mà còn ở khả năng xây dựng bộ dữ liệu hormone theo thời gian với quy mô lớn.

Emily Bennett, Đối tác tại chương trình a16z speedrun, nhận định:

“Từ lâu, sức khỏe phụ nữ đã là một danh mục chưa được quan tâm đúng mức, nơi phụ nữ phải tự đoán xem điều gì thực sự đang diễn ra bên dưới bề mặt. Chúng tôi tin rằng sức khỏe phụ nữ nên mang tính chủ động, dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa sâu sắc, và chúng tôi có chủ đích chọn đầu tư vào những nhà sáng lập nhìn thấy khoảng trống và đáp ứng các nhu cầu”.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất mà Clair công bố đến từ quá trình mô hình hóa liên tục hoạt động nội tiết.

Trao đổi với Longevity.Technology, đồng sáng lập kiêm CTO Abhinav Agarwal cho biết:

“Một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất mà chúng tôi thấy là góc nhìn bốn giai đoạn truyền thống của chu kỳ kinh nguyệt có vẻ là một sự đơn giản hóa của một quá trình sinh học năng động hơn nhiều”.

Theo ông, việc mô hình hóa liên tục trục hạ đồi, tuyến yên, buồng trứng cho thấy buồng trứng có thể trải qua chín giai đoạn sinh lý riêng biệt trong một chu kỳ thay vì bốn giai đoạn như cách mô tả phổ biến hiện nay.

Agarwal cho biết một số động lực hormone này từng xuất hiện trong các tài liệu khoa học nhưng rất khó quan sát do các phép đo truyền thống chỉ được thực hiện theo từng thời điểm.

“Điều mới mẻ ở Clair là khả năng theo dõi các chuyển động này một cách liên tục và không xâm lấn. Thay vì hiểu hormone đang làm gì tại một thời điểm duy nhất, chúng ta có thể hiểu toàn bộ hệ thống đang thay đổi như thế nào theo thời gian”.

Tuy nhiên, chính Clair cũng thừa nhận tuyên bố này vẫn cần được xác thực độc lập và nghiên cứu lâm sàng bổ sung.

Nếu được chứng minh, phát hiện này có thể cho thấy nhiều giả định lâu nay về sinh lý nội tiết nữ giới được xây dựng trên các tập dữ liệu còn hạn chế, vốn chủ yếu dựa trên các xét nghiệm ngắt quãng.

Tiềm năng vượt ra ngoài theo dõi khả năng sinh sản

Theo Agarwal, giá trị lớn nhất của công nghệ này không chỉ nằm ở theo dõi khả năng sinh sản.

Xa hơn, công ty xem lão hóa buồng trứng là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học kéo dài tuổi thọ.

Agarwal chia sẻ:

“Chúng tôi tin rằng việc thấu hiểu sức khỏe hormone và sự lão hóa buồng trứng là một trong những chìa khóa để thấu hiểu sức khỏe lâu dài và sự trường thọ của phụ nữ”.

Ông cho biết sự thay đổi của hormone theo thời gian có thể tác động đồng thời đến nhận thức, giấc ngủ, năng lượng, khả năng phục hồi, trao đổi chất và sức khỏe tim mạch, những hệ thống đóng vai trò trung tâm trong quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Tiến sĩ và bác sĩ y khoa Alex Morgan, Đối tác tại Khosla Ventures, cũng đánh giá hướng tiếp cận của Clair phản ánh sự hội tụ giữa công nghệ cảm biến và trí tuệ nhân tạo.

“Những tiến bộ gần đây trong các cảm biến, kết hợp với các phương pháp học đa phương thức (cross-modal learning) trong AI đang khai mở các khả năng của Clair. Khi Clair tiếp tục cải thiện các mô hình AI của mình, công ty sẽ có thể cung cấp những thông tin chi tiết chính xác hơn về sức khỏe và sinh lý của phụ nữ, với mục tiêu tổng thể là cải thiện thời gian sống khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống của phụ nữ”.

Có thể nói rằng, thành công của các thiết bị theo dõi hormone sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của cảm biến mà còn ở khả năng chuyển đổi dữ liệu thành những hiểu biết có giá trị đối với phụ nữ, bác sĩ lâm sàng và giới nghiên cứu.

Nếu công nghệ của Clair được xác thực trên quy mô lớn, thiết bị này không chỉ bổ sung một chỉ số mới cho hệ sinh thái thiết bị đeo, mà còn có thể mở ra một bản đồ sinh lý nữ giới chi tiết hơn nhiều so với những gì y học hiện nay đang mô tả.

Đó cũng là nền tảng để hormone được nhìn nhận như một tín hiệu cốt lõi của thời gian sống khỏe mạnh (healthspan), thay vì chỉ gắn với sức khỏe sinh sản như trước đây.

* Nguồn: Longevity.Technology