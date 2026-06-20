Israel - Hezbollah quyết định ngừng bắn, cứu vãn thỏa thuận Mỹ - Iran

“Hezbollah và Israel đã đồng ý ngừng bắn”, quan chức này cho biết, nói thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ và Qatar đã đạt được thỏa thuận với sự giúp đỡ của Iran. “Chúng tôi hiểu rằng sau vụ đấu súng sáng nay, Israel và Hezbollah hiện đang trong tình trạng ngừng bắn”.

Việc leo thang bạo lực ở Li-băng đã gây căng thẳng cho thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, được ký kết hôm 17/6 nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Một quan chức Hezbollah trước đó cho biết, Iran đã thông báo với nhóm này rằng các cuộc đàm phán với Washington không thể tiếp tục nếu không thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Đêm 18/6, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 18 người ở Li-băng thiệt mạng. Trong khi đó, 4 binh sĩ Israel cũng đã thiệt mạng ở miền nam Li-băng.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ban đầu dự kiến sẽ đến Thụy Sĩ vào ngày 19/6 để tham gia vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên với Tehran, nhưng các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại do Iran yêu cầu đảm bảo rằng các hành động thù địch ở Li-băng sẽ chấm dứt. Ông Vance đã chỉ trích cuộc tấn công của Israel vì gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán đầy căng thẳng.

Thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu Mỹ, Iran và các đồng minh tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li-băng. Bạo lực đã giảm đáng kể vào đầu tuần này, nhưng sau đó đã gia tăng trở lại.