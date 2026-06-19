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Thủ tướng Ý nổi giận vì Tổng thống Trump kể chuyện 'bịa đặt', quan hệ đồng minh rạn nứt

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cáo buộc đồng minh thân cận - Tổng thống Mỹ Donald Trump - bịa đặt câu chuyện về bà, sau khi ông Trump nói với một kênh truyền hình Ý rằng bà đã “nài nỉ” ông chụp ảnh cùng tại hội nghị thượng đỉnh G7.

Thủ tướng Ý nổi giận vì Tổng thống Trump kể chuyện 'bịa đặt', quan hệ đồng minh rạn nứt- Ảnh 1.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Video từ hội nghị thượng đỉnh ở Pháp cho thấy bà Meloni và ông Trump trò chuyện sôi nổi, nhưng Tổng thống Mỹ cho biết ông thực ra chỉ đang “chiều lòng bà bằng cách nói chuyện với bà”.

Vụ việc mới nhất đánh dấu sự xấu đi nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai bên, chỉ vài ngày sau những dấu hiệu tại hội nghị thượng đỉnh G7 cho thấy hai nhà lãnh đạo đã ổn định lại mối quan hệ sau những căng thẳng trong năm nay liên quan đến cuộc chiến ở Iran.

“Có lẽ bà ấy vui vì tôi đã nói chuyện với bà ấy. Tôi không nhất thiết phải nói chuyện với bà ấy”, kênh truyền hình La7 dẫn lời ông Trump cho biết. “Bà ấy đã nài nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp ảnh với tôi. Tôi đáng lẽ đã không chụp, nhưng tôi thấy có lỗi với bà ấy”, ông Trump nói.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, bà Meloni nói: “Những tuyên bố ấy hoàn toàn là bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất kinh ngạc. Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình: hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên”.

"Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng thất vọng khi ông ấy không thể hiện thái độ tương tự với các đối thủ của phương Tây và của Mỹ. Ông ấy ứng xử với lãnh đạo những quốc gia này một cách khoan dung hơn nhiều”, bà nói thêm: "Có một điều ông ấy nên nhớ: cả tôi và nước Ý đều không bao giờ cầu xin”.

Bà Meloni từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông vào năm 2025.

Tuy nhiên sau đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã chỉ trích Tổng thống Mỹ vì công kích Giáo hoàng Leo về việc lên án cuộc xung đột Iran, và giữ khoảng cách với ông Trump sau khi chiến tranh bắt đầu. Điều đó đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc bà thiếu can đảm.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
donald trump, iran

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