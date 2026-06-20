Cuba vừa thông qua một việc quan trọng "chưa từng có trong nhiều năm", nhắc đến Việt Nam như một hình mẫu

Người dân Cuba tham gia cuộc mít tinh tại thủ đô La Habana sáng 16/4/2026, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz tuyên bố bản chất XHCN của Cách mạng Cuba. Ảnh: PV TTXVN tại Cuba

Việc này là thông qua gói cải cách nhằm mở rộng thêm nhiều lĩnh vực cho đầu tư tư nhân, giữa bối cảnh Cuba gặp nhiều khó khăn do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Cụ thể, theo truyền hình nhà nước Cuba mới đây đưa tin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về chuyển đổi kinh tế và xã hội. Quyết định này được đưa ra sau kỳ họp toàn thể bất thường, với khoảng 20 đề xuất cải cách đã được đưa ra thảo luận. Đáng chú ý, trong số những giải pháp được thông qua có thu hút thêm nguồn vốn từ người Cuba ở nước ngoài và thu hẹp quy mô khu vực nhà nước.

Đến ngày 18/6 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã công bố một gói cải cách sâu rộng, bao gồm gần 200 biện pháp theo hướng mở cửa thị trường, để giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Cuba.

Quốc hội đã thông qua các đề xuất được Thủ tướng Manuel Marrero trình bày. Trước Quốc hội Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz đã trình bày chi tiết 176 cải cách bao trùm mọi lĩnh vực, bao gồm từ ngân hàng, tiền lương, quyền sở hữu doanh nghiệp cho đến đầu tư nước ngoài và nông nghiệp.

Theo Thủ tướng Cuba, mục tiêu của gói cải cách này là thu hút thêm vốn đầu tư từ bên ngoài. Các nhà đầu tư nước ngoài không còn phải thành lập liên quan với nhà nước. Đồng thời, Chính phủ Cuba cũng sẽ cho phép đầu tư nước ngoài vào khu vực tư nhân.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đã công bố một gói cải cách sâu rộng gồm 176 cải cách, ngày 18/6.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các công tư tư nhân có hơn 100 nhân viên ở Cuba sẽ được Chính phủ cấp phép hoạt động. Hơn nữa, cả nhà đầu tư Cuba và nước ngoài sẽ được phép sở hữu cổ phần trong những doanh nghiệp Nhà nước.

Đáng chú ý, theo Thủ tướng Cuba, du lịch, nông nghiệp và thị trường tiền tệ nằm trong số các lĩnh vực khác sẽ mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân, bao gồm người Cuba và người nước ngoài.

Theo Reuters, các chính sách mới cũng cho phép chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước thành công ty thương mại tư nhân có cổ phần và vốn góp, cũng như cho phép các ngân hàng tư nhân tham gia vào lĩnh vực tài chính vốn lâu nay do nhà nước quản lý.

Ngoài ra, những quy định mới còn cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu và kinh doanh nhiên liệu, kể cả bán lẻ.

Những cải cách sâu rộng nhất ở Cuba﻿

Về gói cải cách này, nhà kinh tế học người Cuba Daniel Torralbas mô tả đây là những cải cách sâu rộng nhất, kể từ cuộc cách mạng 1959 do Chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo.

Trước đó, Cựu chủ tịch Raul Castro, một trong những người có ảnh hưởng lớn trong chính trường Cuba, cũng thể hiện ủng hộ bước chuyển đổi do chính phủ thúc đẩy. Trong thư trình lên phiên họp toàn thể, ông đã mô tả đây là quyết sách có lợi nhất cho cách mạng ở thời điểm hiện nay.

Cùng ngày 18/6, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel mô tả đây là những thay đổi quan trọng nhất trong nhiều năm qua ở Cuba. Ông cho biết, “tình hình đòi hỏi những thay đổi cấp bách và cần thiết”, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh cải cách để thúc đẩy khu vực tư nhân và thu hút thêm vốn từ bên ngoài.

Chủ tịch Cuba dẫn chứng Trung Quốc và Việt Nam là những mô hình khả thi để mở cửa nền kinh tế Cuba ra thế giới để “tạo ra của cải kinh tế và phân phối một cách công bằng”.

Đặc biệt, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel công bố kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước, bằng cách cắt giảm số lượng bộ ngành và công chức.

Những cải cách trên của Cuba diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên quốc gia này, đồng thời ngày càng siết chặt trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của quốc đảo hơn 10 triệu dân.

Trên thực tế, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ vào tháng 1/2026, khiến Cuba gặp nhiều khó khăn với các đợt mất điện kéo dài trong hơn 30 giờ cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực, nước sạch và thuốc men.

Bài tham khảo nguồn: Granma, AFP, Reuters