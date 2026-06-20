Liệu EU có thể làm trung gian hòa giải cho xung đột ở Ukraine?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Khi các cuộc đàm phán bắt đầu, người châu Âu nên ngồi vào bàn và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, trong phạm vi quyền hạn được xác định, sẽ có vị trí của mình.

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên khác cũng sẽ có mặt cùng ông ấy, bởi vì ông Costa không thể đại diện cho họ khi nói đến các đảm bảo an ninh, vốn sẽ là yếu tố then chốt của bất kỳ cuộc đàm phán nào", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Theo ông Macron, Liên minh châu Âu (EU) về nguyên tắc không thể đóng vai trò trung gian, vì khối này ủng hộ Ukraine và đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông chủ Điện Elysee cũng tin, các nước châu Âu nên tham gia vào các cuộc đàm phán do Mỹ khởi xướng.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, lập trường của chính quyền Mỹ đã thay đổi - họ "đứng về phía EU, ủng hộ Ukraine và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ, cũng như áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga".

Những phát biểu này được Tổng thống Macron đưa ra tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU, sau khi ông lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Hội đồng châu Âu vì cố thiết lập liên lạc với Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ngày 17/6, Bloomberg đưa tin, một trong những cố vấn chủ chốt của ông Costa được cho là đã có hai cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao Nga thân cận với Tổng thống Putin, điều này đã khiến một số nước EU phẫn nộ.

Sau đó, Văn phòng của ông Costa xác nhận đó chỉ là những tiếp xúc ngoại giao ngắn gọn với Nga nhằm mở lại kênh liên lạc thiết yếu, chứ không hề có sự trao đổi về mặt thực chất hay tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Theo Politico, phần lớn các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh đã kêu gọi đàm phán với Nga về cuộc xung đột Ukraine, ủng hộ ông Costa.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi quyết định của EU về việc gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga thêm một năm và đồng thời mong muốn tham gia đàm phán về Ukraine là một chiến thuật rất kỳ lạ.

Trong một bài báo có tiêu đề "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu" được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao, ông Lavrov nhận định, theo kinh nghiệm những năm gần đây, các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề châu Âu là một chiến thuật lừa bịp, một vỏ bọc ngoại giao cho sự bành trướng địa chính trị của phương Tây về phía biên giới Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh, để có một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga, phương Tây phải khôi phục lòng tin đã bị xói mòn bằng những bước đi thiết thực và chân thành, chứ không phải bằng những tối hậu thư thường xuyên.