Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liệu EU có thể làm trung gian hòa giải cho xung đột ở Ukraine?

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã đưa ra quan điểm của mình về việc EU có thể làm trung gian hòa giải cho xung đột ở Ukraine được không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Khi các cuộc đàm phán bắt đầu, người châu Âu nên ngồi vào bàn và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, trong phạm vi quyền hạn được xác định, sẽ có vị trí của mình.

Tuy nhiên, các quốc gia thành viên khác cũng sẽ có mặt cùng ông ấy, bởi vì ông Costa không thể đại diện cho họ khi nói đến các đảm bảo an ninh, vốn sẽ là yếu tố then chốt của bất kỳ cuộc đàm phán nào", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Theo ông Macron, Liên minh châu Âu (EU) về nguyên tắc không thể đóng vai trò trung gian, vì khối này ủng hộ Ukraine và đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông chủ Điện Elysee cũng tin, các nước châu Âu nên tham gia vào các cuộc đàm phán do Mỹ khởi xướng.

Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, lập trường của chính quyền Mỹ đã thay đổi - họ "đứng về phía EU, ủng hộ Ukraine và sẵn sàng tăng cường hỗ trợ, cũng như áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga".

Những phát biểu này được Tổng thống Macron đưa ra tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh EU, sau khi ông lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Hội đồng châu Âu vì cố thiết lập liên lạc với Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ngày 17/6, Bloomberg đưa tin, một trong những cố vấn chủ chốt của ông Costa được cho là đã có hai cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao Nga thân cận với Tổng thống Putin, điều này đã khiến một số nước EU phẫn nộ.

Sau đó, Văn phòng của ông Costa xác nhận đó chỉ là những tiếp xúc ngoại giao ngắn gọn với Nga nhằm mở lại kênh liên lạc thiết yếu, chứ không hề có sự trao đổi về mặt thực chất hay tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Theo Politico, phần lớn các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh đã kêu gọi đàm phán với Nga về cuộc xung đột Ukraine, ủng hộ ông Costa.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi quyết định của EU về việc gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga thêm một năm và đồng thời mong muốn tham gia đàm phán về Ukraine là một chiến thuật rất kỳ lạ.

Trong một bài báo có tiêu đề "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu" được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao, ông Lavrov nhận định, theo kinh nghiệm những năm gần đây, các cuộc đàm phán với Nga về vấn đề châu Âu là một chiến thuật lừa bịp, một vỏ bọc ngoại giao cho sự bành trướng địa chính trị của phương Tây về phía biên giới Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh, để có một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Nga, phương Tây phải khôi phục lòng tin đã bị xói mòn bằng những bước đi thiết thực và chân thành, chứ không phải bằng những tối hậu thư thường xuyên.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự báo gây sốc của ngân hàng hàng đầu Mỹ: Giá vàng có thể giảm thêm 500 USD/ounce sau 3 tuần liên tục hạ nhiệt

Dự báo gây sốc của ngân hàng hàng đầu Mỹ: Giá vàng có thể giảm thêm 500 USD/ounce sau 3 tuần liên tục hạ nhiệt Nổi bật

Fed liệu có tăng lãi suất?: Không ai hiểu chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra

Fed liệu có tăng lãi suất?: Không ai hiểu chuyện gì đã, đang và sắp xảy ra Nổi bật

Châu Âu dò đường nối lại đối thoại với Nga sau thời gian nhường sân cho Tổng thống Mỹ Trump

Châu Âu dò đường nối lại đối thoại với Nga sau thời gian nhường sân cho Tổng thống Mỹ Trump

17:29 , 20/06/2026
Trung Quốc: Robot quỳ giữa phố xin tiền sạc pin

Trung Quốc: Robot quỳ giữa phố xin tiền sạc pin

17:02 , 20/06/2026
Đập vỡ một thiên thạch Sao Hỏa, các nhà khoa học gặp bất ngờ

Đập vỡ một thiên thạch Sao Hỏa, các nhà khoa học gặp bất ngờ

16:49 , 20/06/2026
Iran bác tin đóng eo biển Hormuz, loại trừ khả năng thanh tra cơ sở hạt nhân

Iran bác tin đóng eo biển Hormuz, loại trừ khả năng thanh tra cơ sở hạt nhân

16:27 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên