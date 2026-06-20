Dự báo gây sốc của ngân hàng hàng đầu Mỹ: Giá vàng có thể giảm thêm 500 USD/ounce sau 3 tuần liên tục hạ nhiệt

Tính đến ngày 20/6, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh 4.170 USD/ounce, sau khi giảm gần 1% trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 ở mức khoảng 4.186 USD/ounce. So với mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi cuối tháng 1, vàng đã mất hơn 25% giá trị.

Trong báo cáo công bố ngày 18/6, 2 chiến lược gia hàng hóa Lina Thomas và Daan Struyven của Goldman Sachs cho biết họ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm từ 5.400 USD xuống còn 4.900 USD mỗi ounce. Động thái này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, khi Fed được cho là sẽ duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn dự kiến.

Theo Goldman Sachs, nguyên nhân chính khiến triển vọng vàng kém tích cực hơn nằm ở việc các nhà kinh tế của ngân hàng đã lùi thời điểm Fed giảm lãi suất thêm 1 năm.

Trước đây, Goldman Sachs dự báo Fed sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027. Tuy nhiên, hiện ngân hàng này cho rằng các đợt giảm lãi suất chỉ có thể diễn ra vào tháng 6 và tháng 12/2027.

Bên cạnh đó, cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng khiến thị trường bất ngờ khi thể hiện quan điểm cứng rắn hơn dự kiến. Việc 9 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự báo có thể nâng lãi suất trong năm nay đã làm giảm kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, qua đó gây sức ép lên vàng.

Thông thường, vàng hưởng lợi khi lãi suất giảm bởi kim loại quý không mang lại lợi suất. Ngược lại, khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo, khiến sức hấp dẫn của tài sản này suy giảm.

Áp lực lên vàng càng lớn hơn kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Theo Goldman Sachs, giá vàng đã giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng khiến giá năng lượng tăng vọt, kéo theo lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Các chuyên gia cho hay: “Phần lớn lực cản đối với vàng hiện nay xuất phát trực tiếp hoặc gián tiếp từ tình trạng bế tắc tại Hormuz và giá năng lượng cao.”

Những yếu tố này bao gồm lãi suất thực cao, đồng USD mạnh, tăng trưởng chậm lại tại các nền kinh tế mới nổi và nhu cầu đầu tư suy yếu.

Dù vậy, Goldman Sachs không cho rằng chu kỳ tăng giá dài hạn của vàng đã kết thúc. Ngân hàng này cho biết nhu cầu từ các ngân hàng trung ương vẫn là trụ cột quan trọng của thị trường.

Hiện lượng vàng được các ngân hàng trung ương mua vào mỗi tháng tuy thấp hơn mức đỉnh 67 tấn/tháng của năm 2024, nhưng vẫn cao gấp khoảng 3 lần so với giai đoạn trước năm 2022, thời điểm tài sản dự trữ của Nga bị phương Tây phong tỏa.

Ngoài ra, Goldman Sachs cho rằng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng những điểm nóng khác như Greenland hay Venezuela có thể khiến nhà đầu tư tiếp tục gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục. Theo ngân hàng này, vàng hiện vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong danh mục tài sản của khu vực tư nhân, đồng nghĩa dư địa tăng nhu cầu vẫn còn lớn.

Báo cáo chỉ ra: “Những diễn biến tại Iran có thể thúc đẩy quá trình đa dạng hóa tài sản sang vàng, đặc biệt khi nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tính bền vững tài khóa của các nền kinh tế phương Tây.”

Theo MarketWatch﻿