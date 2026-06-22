Châu Á sắp có đợt IPO vĩ đại nhất từ trước đến nay

Tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch tập đoàn đa ngành Reliance Industries, vừa chính thức khởi động thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được kỳ vọng là lớn nhất trong lịch sử tài chính Ấn Độ. Theo đó, tập đoàn này sẽ nộp bản cáo bạch sơ bộ, vạch ra lộ trình niêm yết đầy tham vọng cho mạng viễn thông số 1 quốc gia.

Vị tỷ phú quyền lực - người đang đứng đầu đế chế công nghiệp khổng lồ chi phối từ hóa dầu, truyền thông cho đến bán lẻ - tuyên bố các văn kiện pháp lý sẽ được trình lên Cơ quan Quản lý Thị trường Vốn Ấn Độ (SEBI) vào ngày thứ Sáu tuần này. Bước đi này nhằm chuẩn bị cho đợt IPO lịch sử của Jio Platforms - công ty thành viên phụ trách mảng dịch vụ số và viễn thông của tập đoàn.

Trong văn bản phát đi, Reliance Industries cho biết hội đồng quản trị đã chính thức thông qua dự thảo của Jio với kế hoạch phát hành lên tới 270 triệu cổ phiếu mới. Mặc dù tập đoàn chưa công bố mức định giá cụ thể hay mục tiêu gọi vốn chính thức, các nguồn tin thân cận với kế hoạch tiết lộ đợt phát hành này có thể huy động tới 4 tỷ USD chỉ cho 2,5% tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do. Con số kỷ lục sẽ biến Jio thành thương vụ IPO vĩ đại nhất từ trước đến nay tại thị trường Ấn Độ.

Trong bài phát biểu thường niên trước các cổ đông của Reliance, ông Ambani gọi đợt IPO sắp tới của Jio là “cột mốc kiến tạo giá trị quan trọng nhất trong năm nay”.

Đáng chú ý, vị tài phiệt 69 tuổi này cho biết ba người con của ông - những nhân sự đang được ông ráo riết huấn luyện để kế vị - sẽ là những người trực tiếp dẫn dắt toàn bộ tiến trình lịch sử này.

“Đây là một khoảnh khắc vô cùng xúc động đối với cá nhân tôi, đối với đại gia đình Reliance và hàng triệu cổ đông,” ông Ambani trầm ngâm chia sẻ. “Một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi Jio.”

Động thái nộp hồ sơ của Jio diễn ra ngay sau một thương vụ bom tấn khác của Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE). Đầu tuần này, sàn giao dịch lớn nhất đất nước cũng đã trình lên SEBI hồ sơ dự thảo IPO với quy mô ước tính khoảng 3,3 tỷ USD.

Sự xuất hiện đồng thời của hai đợt niêm yết siêu khủng là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường IPO Ấn Độ sau một giai đoạn đóng băng vào đầu năm. Trước đó, cuộc chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran đã kích hoạt cú sốc giá dầu tại vùng Vịnh, dìm thị trường chứng khoán vào chu kỳ lao dốc và làm đứt gãy chuỗi kỷ lục 3 năm liên tiếp tăng trưởng của các thương vụ phát hành công chúng tại quốc gia Nam Á này.

Trong bài thuyết trình, tỷ phú Ambani đã điểm lại một thập kỷ thành công rực rỡ kể từ khi Jio chào sân vào năm 2016. Sự xuất hiện của Jio lúc bấy giờ đã châm ngòi cho một cuộc chiến giá rẻ tàn khốc, càn quét và tiêu diệt hàng loạt nhà mạng lâu đời, đẩy thị trường viễn thông Ấn Độ vào thế độc quyền nhóm giữa Reliance và hãng Bharti Airtel của tỷ phú đối thủ Sunil Mittal.

Dù Ấn Độ hiện đang bị đánh giá là tụt hậu so với các cường quốc toàn cầu trong cuộc đua đổi mới sáng tạo AI, ông Ambani đã khéo léo sử dụng sân khấu của đại hội cổ đông để phô diễn tham vọng của Jio trong việc làm chủ công nghệ cốt lõi này. Ông nhấn mạnh vào các thỏa thuận hợp tác chiến lược của hãng với các đại gia công nghệ Mỹ bao gồm Nvidia, Meta và Google.

“Jio đang chuẩn bị cho sứ mệnh vĩ đại tiếp theo của mình,” ông Ambani khẳng định.

Theo: Financial Times