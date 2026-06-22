Tập đoàn ô tô đình đám nhắm vào Campuchia, Thủ tướng Campuchia gợi mở chiến lược mới

Tập đoàn ô tô GAZ Group của Nga đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô Campuchia. Thông tin được công bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đại diện doanh nghiệp Nga tại thành phố Kazan. Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Ông Leonid Dolgov, Giám đốc xuất khẩu của GAZ Group, đã tham dự cuộc gặp. Ông cho biết doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của Campuchia. Ông cũng bày tỏ mong muốn nghiên cứu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực ô tô tại nước này.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Campuchia tiếp tục duy trì chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Ông khuyến khích GAZ Group tham gia chiến lược "Plus One". Chiến lược này hướng tới việc kết nối với chuỗi cung ứng trong khu vực. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng đề nghị doanh nghiệp Nga làm việc với các bộ, ngành liên quan để cụ thể hóa kế hoạch đầu tư.

Campuchia đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp ô tô. Quốc gia này đã thu hút nhiều dự án sản xuất và lắp ráp xe trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước ASEAN. Phnom Penh kỳ vọng ngành ô tô sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Trong khi đó, GAZ Group là một trong những nhà sản xuất xe thương mại lớn nhất của Nga. Tiền thân của doanh nghiệp là Nhà máy ô tô Gorky. Nhà máy được thành lập năm 1932 tại thành phố Nizhny Novgorod. Dự án được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Ford Motor Company của Mỹ. GAZ từng là một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Liên Xô.

Trong thời kỳ Liên Xô, GAZ nổi tiếng với các dòng xe Volga, Pobeda và GAZ-51. Sản phẩm của hãng được xuất khẩu sang nhiều quốc gia ở Đông Âu, Trung Đông và châu Á.

Ngày nay, GAZ Group tập trung vào xe thương mại, xe tải hạng nhẹ, xe buýt, động cơ và các phương tiện chuyên dụng. Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu như GAZ, PAZ, LiAZ, KAvZ và YaMZ. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo hồ sơ doanh nghiệp của EMIS, GAZ Group đạt doanh thu khoảng 189,3 tỷ rúp trong năm 2021. Mức doanh thu này tương đương khoảng 2,6 tỷ USD theo tỷ giá trung bình năm 2021. Đây là số liệu công khai gần nhất được các cơ sở dữ liệu quốc tế ghi nhận. GAZ Group hiện không công bố thường xuyên các báo cáo tài chính ra công chúng do là doanh nghiệp tư nhân.

Trong thập niên trước, GAZ Group từng hợp tác với Volkswagen, General Motors và Mercedes-Benz tại Nga. Các dự án này tập trung vào hoạt động lắp ráp xe tại nhà máy Nizhny Novgorod. Nhà máy đã trải qua nhiều đợt hiện đại hóa để nâng cao năng lực sản xuất.

Sự quan tâm của GAZ Group cho thấy các doanh nghiệp công nghiệp Nga đang tìm kiếm cơ hội mới tại châu Á. Campuchia cũng đang nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực. Nếu kế hoạch đầu tư được triển khai, quốc gia Đông Nam Á này có thể bổ sung thêm một nhà sản xuất lớn vào hệ sinh thái công nghiệp đang hình thành.



