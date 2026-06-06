Bên trong chợ hoa lớn nhất châu Á, nơi hàng tỷ cành hoa được vận chuyển khắp thế giới

Đứng trên nền bê tông ướt sũng đầy những cánh hoa vụn nát, Lou Shaohua chất thùng hoa statice cuối cùng, loại hoa nhỏ màu tím dùng để trang trí bó hoa, lên xe tải. "Loại hoa này đã nuôi sống gia đình tôi suốt 20 năm qua" bà nói.

Phía sau, những chiếc xe tải xếp dọc theo những con đường hẹp, các thùng hàng được dỡ xuống và xếp thành từng hàng. Công nhân cắt băng keo, kiểm tra cuống và đếm số bó khi người mua di chuyển nhanh chóng từ gian hàng này sang gian hàng khác.

Chợ hoa tươi cắt cành lớn nhất châu Á, vận chuyển hàng tỷ cành hoa mỗi năm, kết nối các nhà trồng hoa khắp Vân Nam với người mua trên toàn quốc. Năm ngoái, chợ ghi nhận doanh thu 13,48 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,95 tỷ đô la Mỹ). Phần lớn hoạt động kinh doanh diễn ra vào ban đêm, trước khi hàng hóa được vận chuyển đến các thành phố trên khắp Trung Quốc vào sáng hôm sau.

Được biết, Đầu Nam hội tụ hơn 2.000 giống hoa thuộc gần 120 loài trên khắp thế giới.

Mỗi năm, ngoài những thời điểm lễ lớn, thì dịp Tết Nguyên đán là lúc bận rộn nhất đối với những người bán hoa, Lou phải theo dõi giá cả sát sao hơn. “Nếu thời tiết thuận lợi và thời điểm thích hợp, chúng tôi có thể làm ăn tốt.”

Xung quanh cô, những người bán hàng khác cũng có cùng mối lo ngại. “Hoa cỏ thì vẫn còn dễ chăm sóc,” Chen Jin nói, gật đầu về phía Lou. “Hoa hồng thì phụ thuộc vào thời tiết. Chúng có thể thay đổi chỉ sau một ngày.”

Trong những mùa vụ gần đây, người trồng hoa đã phải đối phó với sự biến đổi khó lường của khí hậu. Nhiệt độ ôn hòa tạo điều kiện cho sâu bệnh sinh tồn, trong khi không khí ẩm làm tăng nguy cơ nấm mốc. Một lô hàng trông có vẻ tốt trên đồng ruộng có thể bị mềm nhũn khi đến tay người tiêu dùng, làm giảm chất lượng và giá cả.

Sự không chắc chắn của thời tiết giống như những thay đổi trong cách thức bán hoa. Các nền tảng phát trực tiếp và hệ thống đấu giá chính thức hiện đang chiếm một phần ngày càng lớn trong lượng hàng hóa. Người mua có thể không bao giờ đến chợ Đầu Nam, nhưng giá thầu của họ vẫn góp phần quyết định giá cả trong ngày.

Các nhà buôn chờ đợi khách tại chợ Đầu Nam, hầu hết các giao dịch diễn ra trước khi mặt trời mọc

Xe tải chở đầy hoa hồng Carola, loại hoa "khó chiều" nhất bởi chỉ cần thời tiết ẩm ướt là cánh hoa dễ bị mềm nát

Khách hàng tấp nập mua hoa

Yanli đứng tại quầy hoa của gia đình, trong khi các con cô đang tự chơi để mẹ bán hàng

Một nữ TikToker đang livestream bán hàng, hiện nay số lượng hoa bán ra phụ thuộc nhiều vào các nền tảng trực tuyến

Người bán hoa đang ngồi chờ khách tại khu bán lẻ Flower World

Du khách tới chụp ảnh tại khu bán lẻ

Những bông hoa đạt tiêu chuẩn được đưa vào hệ thống đấu giá

Vào đầu giờ chiều hàng ngày là thời gian cho các phiên đấu giá, với số lượng trung bình khoảng 5 đến 6 triệu cành hoa được giao dịch.