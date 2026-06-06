CEO Jensen Huang gặp lãnh đạo các DN có ảnh hưởng ở Hàn Quốc nhưng bàn ăn của họ được quan tâm hơn cả?

CEO NVIDIA Jensen Huang đã cùng với lãnh đạo của SK, LG và Naver gặp gỡ và thảo luận vai trò trung tâm của Hàn Quốc trong tham vọng về trí tuệ nhân tạo.

Từ phải sang: Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và người sáng lập Naver Lee Hae-jin cùng thưởng thức thịt nướng và đồ uống tại nhà hàng Hyeongnim Jeoyo ở Hongdae, Seoul. Ảnh: The Korea Herald

Ông Jensen Huang, đã có cuộc gặp gỡ với một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc trong bữa tiệc thịt nướng Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 tại Seoul. Cuộc gặp này đánh dấu sự khởi đầu chuyến đi với nhiều hoạt động quan trọng.

Bữa ăn bình dân của các tỷ phú

Báo The Korea Herald đưa tin, Ông Huang đã đến Hyeongnim Jeoyo - tạm dịch là “Anh bạn, là tôi đây” - một nhà hàng thịt ba chỉ ở khu phố Hongdae nổi tiếng. Tại đây, ông dùng bữa tối cùng Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Kwang-mo và người sáng lập kiêm Chủ tịch Naver Lee Hae-jin.

Con gái của Huang, Madison, cũng có mặt tại sự kiện, mặc dù cô ngồi ở một bàn riêng.

Sau bữa tối, các vị lãnh đạo đã đi bộ qua các con phố ở Hongdae, thu hút một đám đông lớn người xem, trước khi đến một cửa hàng gần đó của BBQ, một chuỗi nhà hàng gà rán nổi tiếng của Hàn Quốc.

Tại nhà hàng, Huang và các ông trùm kinh doanh cùng nhau thưởng thức somaek, một loại đồ uống phổ biến của Hàn Quốc. Khi bước ra ngoài để nói chuyện với các phóng viên, CEO NVIDIA cho biết ông đến Hàn Quốc để cảm ơn các đối tác địa phương của Nvidia sau một năm mà ông gọi là "một năm tuyệt vời".

"Việc kinh doanh đang phát đạt! Bùng nổ!", ông nói. "Hàn Quốc đang phát triển rất tốt; các đối tác của tôi ở Hàn Quốc rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy, tôi đến Hàn Quốc để cảm ơn, chúc mừng và tri ân họ về một năm tuyệt vời như vậy. Đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

Tiếp tục mở rộng hợp tác

Hàn Quốc là một cường quốc sản xuất của châu Á - quê hương của các nhà sản xuất lớn về chip, điện tử, ô tô và tàu thủy.

Jensen Huang chào hỏi mọi người. Ảnh: The Korea Herald

“Món quà lớn nhất của tôi (cho Hàn Quốc) là mang đến bốn doanh nghiệp mới: Vera Rubin, Vera, RTX Spark, Jetson Thor. Tất nhiên, chúng tôi cũng đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu rất nổi bật ở đây,” ông Huang cho biết thêm. Ông lưu ý rằng các sản phẩm mới sử dụng chip nhớ do các nhà cung cấp Hàn Quốc Samsung Electronics và SK hynix sản xuất, chẳng hạn như bộ nhớ băng thông cao và chip LPDDR5.

Ông cũng chỉ ra các mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển của Nvidia với Hyundai Motor Group trong lĩnh vực robot, cũng như với LG Group, SK, Samsung và Naver, và cho rằng tất cả đều đang "phát triển mạnh".

Không dừng lại ở công nghệ

Giám đốc điều hành của Nvidia cũng dành thời gian thưởng thức văn hóa nhạc pop và ẩm thực Hàn Quốc, cho biết ông đến Hàn Quốc không chỉ vì công việc mà còn để tận hưởng văn hóa của đất nước này.

"Họ có bắp nướng BBQ rất ngon, bánh quy HBM cũng rất tuyệt. Gà rán ngon nhất thế giới. (Và tôi sẽ) thưởng thức văn hóa Hàn Quốc, K-pop. Có thể xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Phim truyền hình Hàn Quốc luôn khiến tôi muốn khóc."

Trước đó trong ngày, Huang đã có điểm dừng chân chính thức đầu tiên tại T1 Base Camp, một quán internet do đội tuyển esports hàng đầu Hàn Quốc T1 điều hành tại Hongdae. Tại đây, anh đã gặp Lee "Faker" Sang-hyeok, đội trưởng của T1 và được nhiều người coi là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất mọi thời đại.

Chuyến thăm Hàn Quốc của giám đốc điều hành Nvidia diễn ra trong bối cảnh công ty đang nỗ lực điều chỉnh chuỗi cung ứng của mình với các đối tác chủ chốt tại Hàn Quốc cho làn sóng phát triển cơ sở hạ tầng AI tiếp theo. Ông Huang cho biết hôm thứ Sáu rằng Hàn Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng của Nvidia, nhấn mạnh thế mạnh của quốc gia này trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến, chip nhớ, robot và cơ sở hạ tầng AI.