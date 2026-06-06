Cất giữ tảng đá từ "Trang Trại Ma", 78 năm sau phát hiện 2 quái vật bên trong

Bên trong một tảng đá được khai quật từ năm 1948 tại Ghost Ranch - tức "Trang Trại Ma" ở bang New Mexico - Mỹ, các nhà cổ sinh vật học đã xác định được 2 loài quái vật tiền sử, là họ hàng của cá sấu.

Một trong 2 hóa thạch quái vật đại diện cho một loài chưa từng được biết đến ở bất kỳ đâu trên thế giới, được đặt danh pháp là Eosphorosuchus lacrimosa.

Loài thứ hai đã được biết đến trước đó, mang tên Hesperosuchus agilis, có mõm dài, chân sau khỏe và chân trước nhỏ hơn. Nó sống trên cạn, di chuyển nhanh và săn mồi gần sông suối.

Hai quái vật thuộc dòng dõi bò sát giống cá sấu đang cạnh tranh nguồn thức ăn bên dòng suối trước khi một thảm họa đột ngột khiến chúng "hóa đá" cùng nhau - Ảnh đồ họa: Lewis LaRosa/Jão Canola

Theo nghiên cứu mới dẫn đầu bởi phó giáo sư Bhart-Anjan Bhullar từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Peabody của Đại học Yale (Mỹ), loài mới Eosphorosuchus lacrimosa có kích thước tương tự nhưng cấu tạo khác biệt.

Nó có mõm ngắn hơn, hộp sọ chắc khỏe hơn và cơ hàm lớn hơn, phù hợp để cắn những con mồi lớn.

Cả hai con quái vật cổ đại này đều có số phận giống nhau, dường như do một sự kiện tự nhiên nào đó rất đột ngột như sạt lở hoặc lũ quét, khiến xương của chúng bị "niêm phong" trong trầm tích và được bảo quản tốt dù đã trôi qua 210 triệu năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này mang đến cái nhìn hiếm hoi về một hệ sinh thái cổ đại kỷ Tam Điệp, nơi các loài có quan hệ gần gũi đảm nhiệm các vai trò sinh thái khác nhau bằng cách phát triển các đặc điểm thích nghi về thức ăn chuyên biệt.

“Đó là một lát cắt thời gian của một khoảnh khắc duy nhất cách đây 210 triệu năm. Hai cá thể này phải cạnh tranh và tương tác với nhau. Rất có thể chúng đã nhìn nhau khi chết” - phó giáo sư Bhullar nói.

Phát hiện nay vừa được công bố trong bài nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B.