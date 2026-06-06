Giá vàng thế giới chạm đáy gần 2 tháng sau báo cáo việc làm của Mỹ

Cú sốc trên thị trường kim loại quý

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/6, giá vàng giao ngay giảm mạnh 146 USD, lùi về mức 4.328 USD/ounce. Cú trượt dài này đã đẩy giá kim loại quý về mức thấp nhất kể từ ngày 24/4 và nâng tổng mức giảm trong cả tuần lên 4,3%.

Làn sóng bán tháo không chỉ xảy ra với vàng mà còn lan rộng khắp thị trường kim loại quý. Kết thúc tuần giao dịch, các mặt hàng khác cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, giá bạc giảm hơn 8%, lùi về mốc 67,7 USD/ounce. Cùng chung số phận, palladium và bạch kim cũng sụt giảm hơn 6% giá trị trong tuần qua.

Động lực chính đằng sau đà lao dốc của vàng là dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất từ Mỹ. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 172.000 việc làm mới trong tháng 5. Con số này không chỉ cao hơn số liệu sơ bộ của tháng 4 mà còn cao gấp đôi so với dự báo trước đó của các chuyên gia phân tích trong khảo sát do Reuters thực hiện.

Báo cáo việc làm vững mạnh đã ngay lập tức đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng tốc. Diễn biến này trực tiếp làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không trả lãi định kỳ như vàng.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định: "Số liệu mới vượt xa dự kiến. Vì chiến sự vẫn đang tiếp diễn và sức ép lạm phát cùng giá năng lượng vẫn cao, Fed khó có khả năng giảm lãi suất. Giá vàng vì thế vẫn tiếp tục chịu áp lực."

Áp lực kép từ địa chính trị và chính sách tiền tệ

Thực tế, kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2, giá vàng đã sụt giảm gần 20%. Căng thẳng địa chính trị khiến giá dầu thô tăng cao, làm dấy lên lo ngại về sự trở lại của lạm phát, từ đó kéo theo kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

Mặc dù vàng luôn được xem là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại có xu hướng kìm hãm và gây sức ép nặng nề lên kim loại quý này.

Sau khi dữ liệu việc làm được công bố, giới đầu tư đã lập tức định giá lại lộ trình chính sách của Fed. Hiện tại, các thị trường dự báo khả năng Fed tiến hành nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 72%, tăng vọt so với tỷ lệ chỉ 50% trước thời điểm báo cáo được tung ra.