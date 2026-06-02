Theo Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của UBS, việc phân bổ một phần danh mục vào hàng hóa có thể giúp nhà đầu tư phòng vệ trước lạm phát và các cú sốc nguồn cung năng lượng trong trung hạn.

Trong báo cáo mới công bố đầu tuần, Staunovo nhận định biến động trên thị trường hàng hóa nhiều khả năng còn duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Tuy nhiên, chính những biến động này đã góp phần tạo ra mức tăng đáng kể trên toàn bộ nhóm tài sản hàng hóa.

Theo UBS, giá dầu Brent từng vọt lên 126 USD/thùng vào ngày 30/4, mức cao nhất trong 4 năm, trước khi hạ nhiệt về quanh 93 USD/thùng tại thời điểm báo cáo được công bố. Trong khi đó, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 16% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hồi tháng 1, do kỳ vọng lãi suất cao hơn kể từ khi căng thẳng địa chính trị leo thang gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Dù vậy, nếu xét rộng hơn, hàng hóa vẫn là một trong những nhóm tài sản nổi bật nhất năm nay. Chỉ số UBS CMCI Composite, theo dõi tổng lợi nhuận của rổ hàng hóa tính bằng USD, đã tăng hơn 20% từ đầu năm. Điều này cho thấy, bất chấp các nhịp điều chỉnh mạnh ở vàng hay dầu, dòng tiền vào hàng hóa vẫn được hỗ trợ bởi những yếu tố nền tảng.

Theo Staunovo, khi phần “phụ phí rủi ro địa chính trị” dần "phai nhạt", các yếu tố cung - cầu cơ bản của dầu, vàng và kim loại cơ bản vẫn khá tích cực. Với dầu mỏ, tồn kho sản phẩm dầu tại nhiều nền kinh tế đang ở mức thấp. Điều này có thể buộc giá phải tăng cao hơn để kìm hãm nhu cầu trước khi kho dự trữ được lấp đầy trở lại.

Đối với vàng, UBS cho rằng triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về xu hướng đi lên. Các gánh nặng nợ công toàn cầu, thâm hụt ngân sách dai dẳng tại Mỹ và xu hướng đa dạng hóa dự trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo nền tảng cho kim loại quý. Trong môi trường thế giới còn nhiều bất ổn, vàng vẫn được xem là công cụ phòng vệ trước rủi ro tiền tệ, lạm phát và suy giảm kinh tế.

Với kim loại công nghiệp, UBS dự báo đồng và nhôm sẽ tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Staunovo cho biết UBS vẫn ưu tiên nhóm hàng hóa trong năm 2026, nhưng nhấn mạnh vai trò của quản lý chủ động. Hàng hóa có thể trải qua những giai đoạn biến động mạnh, song cũng đóng vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư nhờ thường có mức tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu.

Riêng với vàng, quan điểm của UBS đã có điều chỉnh thận trọng hơn. Tuần trước, ngân hàng này hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống 5.500 USD/ounce, do lo ngại lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao và đồng USD tiếp tục mạnh.

Chuyên gia Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS cho rằng nhà đầu tư đang cân nhắc nhiều hơn đến “chi phí cơ hội” của việc nắm giữ vàng, bởi vàng không mang lại lợi suất trong khi lãi suất thực vẫn cao.

Nhu cầu từ các quỹ ETF và thị trường hợp đồng tương lai cũng đã suy yếu đáng kể. Dù dòng vốn gần đây có dấu hiệu ổn định, UBS cho rằng điều đó chưa đủ để khôi phục đà tăng mạnh như giai đoạn đầu năm 2026. Tuy nhiên, ngân hàng Thụy Sĩ không cho rằng chu kỳ tăng dài hạn của vàng đã kết thúc. Theo UBS, nhà đầu tư có thể cần kiên nhẫn hơn trước các trở lực hiện tại, nhưng vàng vẫn có thể kết thúc năm cao hơn khoảng 1.000 USD so với mức giá hiện nay.

Nhìn sang năm 2027, UBS cho rằng môi trường chính sách tiền tệ trung lập hơn có thể làm suy yếu đồng USD và khôi phục khẩu vị của nhà đầu tư đối với vàng. Khi áp lực lãi suất dịu bớt, vai trò của vàng như một tài sản phòng vệ trước rủi ro vĩ mô có thể được tái khẳng định.

Trước đó, trong báo cáo ngày 13/4, Staunovo từng nhận định các hàng hóa như vàng và dầu nhiều khả năng tiếp tục mang lại mức tăng vượt trội ngay cả sau khi chiến tranh Iran kết thúc. Theo ông, những nhà đầu tư đang nắm giữ lượng vàng lớn và có lợi nhuận đáng kể nên cân nhắc mở rộng sang các nhóm hàng hóa khác như đồng, nhôm và nông sản để đa dạng hóa nguồn lợi nhuận trong tương lai.

Theo UBS, nhu cầu vàng nền tảng vẫn mạnh nhờ hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương, nhu cầu đầu tư và sự tăng trưởng của thị trường trang sức tại châu Á khi thu nhập người dân cải thiện. Các xu hướng cấu trúc như nợ chính phủ cao và nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng bạc xanh cũng tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn của kim loại quý.

Theo Kitco﻿