Lần đầu tiên, quan chức cấp cao Nga phải thừa nhận một thực tế 'đắng lòng'

Hôm thứ Năm (4/6), Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận sản lượng dầu mỏ của nước này đã sụt giảm kể từ đầu năm đến nay, đồng thời cho biết nguyên nhân là do các hoạt động bảo dưỡng ngoài kế hoạch tại nhiều nhà máy lọc dầu.

Phát biểu của ông Novak đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao Nga công khai thừa nhận sản lượng dầu suy giảm trong năm nay.

Trước đó, Nga - quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới - đã ngừng công bố các dữ liệu chính thức về sản lượng dầu từ tháng 4/2023, khoảng một năm sau khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra.

Dù Phó Thủ tướng Nga không nêu rõ lý do dẫn đến việc các nhà máy lọc dầu phải bảo dưỡng đột xuất, giới phân tích cho rằng nguyên nhân là bởi Ukraine gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng năng lượng của Nga trong những tháng gần đây.

"Sản lượng hiện tại thực sự có phần thấp hơn so với thời điểm đầu năm", ông Novak phát biểu trước các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF). "Điều này là do một số nhà máy lọc dầu của chúng tôi hiện đang phải tiến hành bảo dưỡng ngoài kế hoạch".

Ông Novak nói thêm: "Tất nhiên, chúng tôi đang tận dụng tối đa công suất hạ tầng xuất khẩu. Khi các nhà máy lọc dầu hoạt động bình thường trở lại, sản lượng sẽ tăng lên và khôi phục về mức trước đây".

Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 đã giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 8,8 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh câu chuyện sản lượng trong nước, Phó Thủ tướng Novak cũng khẳng định liên minh OPEC+ vẫn giữ vai trò trọng yếu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, bất chấp việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rời nhóm.

"Trong mọi trường hợp, OPEC và các thỏa thuận của chúng tôi — vốn đã chứng minh được tính hiệu quả trong thời gian qua — sẽ tiếp tục giúp xoa dịu những biến động và bất ổn trên thị trường toàn cầu", Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Theo Reuters﻿