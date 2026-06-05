Nga tuyên bố vượt Trung Quốc trong 1 lĩnh vực Bắc Kinh đang dẫn đầu thế giới

Nga tuyên bố có thể sản xuất tới 500 tấn vàng trong năm nay. Con số này vượt xa ước tính của các tổ chức độc lập và đưa Nga vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới.

Trả lời hãng thông tấn nhà nước Tass, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nga Alexander Kozlov cho biết nước này sẽ khai thác từ 480 - 500 tấn vàng trong năm 2026. Ông cũng tiết lộ sản lượng của năm ngoái cũng đã đạt khoảng 480 tấn

"Số liệu chính xác của năm 2025 vẫn đang được tính toán. Tuy nhiên, theo ước tính của các chuyên gia, sản lượng vàng đạt khoảng 480 - 485 tấn, bạc đạt 2.600 - 2.800 tấn, và các kim loại nhóm bạch kim đạt 134 - 136 tấn. Đối với dự báo của năm nay, sản lượng vàng sẽ dao động từ 480 - 500 tấn, bạc từ 2.800 - 3.000 tấn, và các kim loại nhóm bạch kim từ 134 - 137 tấn", Bộ trưởng Kozlov cho biết.

Với dự báo này, sản lượng vàng của Nga có thể tăng khoảng 3%, sản lượng bạc tăng 7%, trong khi sản lượng các kim loại nhóm bạch kim tăng nhẹ ở mức 0,75%.

Số liệu trên khiến giới phân tích và các giám đốc doanh nghiệp trong ngành kinh ngạc. Nguyên nhân là do Nga đã ngừng công bố dữ liệu sản xuất vàng chính thức kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ vào năm 2022.

Mức dự báo này cao hơn khoảng 50% so với đánh giá của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) về sản lượng của Nga năm 2024. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này diễn ra dù Nga không có thêm mỏ vàng lớn nào mới đi vào hoạt động trong những năm gần đây.

Để so sánh, các tổ chức độc lập đưa ra số liệu thấp hơn nhiều. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ước tính Nga khai thác khoảng 330 tấn vàng trong năm 2025, xếp thứ hai sau Trung Quốc (380 tấn).

Top quốc gia có sản lượng vàng nhiều nhất thế giới 2025. Nguồn: USGS.

Công ty tư vấn độc lập Metals Focus ước tính sản lượng của Nga năm ngoái là 345 tấn. Tạp chí Vàng và Công nghệ (Nga) dự tính tổng sản lượng đạt khoảng 360 tấn.

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga trước đó cho thấy, trong giai đoạn 3 năm tính đến 2021, tổng sản lượng vàng của nước này thường cao hơn lượng vàng khai thác từ các mỏ khoảng 50 - 60 tấn mỗi năm. Các chuyên gia nhận định, giá vàng neo cao cùng áp lực kinh tế hiện tại có thể đã thúc đẩy nguồn cung vàng tái chế tại Nga tăng mạnh.

Tuyên bố về sản lượng khủng được đưa ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Nga đang được chú ý sát sao. Truyền thông quốc tế đưa tin Ngân hàng Trung ương Nga có thể đã thu về hơn 4 tỷ USD nhờ bán khoảng 28 tấn vàng từ kho dự trữ trong năm nay. Trước đó, Nga đã bắt đầu giảm lượng vàng nắm giữ từ năm 2024 để bù đắp thâm hụt ngân sách do ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Ukraine.

Nếu con số do bộ trưởng đưa ra là chính xác, cục diện xếp hạng sản lượng vàng toàn cầu sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Nó cho thấy một sự tăng trưởng thần tốc trong sản xuất của Nga, điều mà các nhà phân tích vẫn chưa thể giải thích được nếu dựa vào quy mô các mỏ hiện có.

Theo Tass, Mining﻿