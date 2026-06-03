Vô tình vứt 20 thỏi vàng trị giá gần 4 tỷ đồng vào thùng rác, người đàn ông báo cảnh sát và cái kết

Ngày 12/2, cảnh sát Ý đã xác nhận vụ việc kỳ lạ này. Người đàn ông 57 tuổi đi đổ rác mà không hề hay biết bộ sưu tập vàng của mình nằm bên trong. Số vàng thỏi này trị giá khoảng 120.000 euro (3,7 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên, mãi đến ngày hôm sau, người đàn ông này mới nhận ra mình đã vứt bỏ kho báu của mình. Sau đó, ông đã liên hệ với cảnh sát Carabinieri để nhờ giúp đỡ. Cảnh sát nhanh chóng xem lại đoạn phim an ninh và xác nhận lời khai.

Theo thông tin được biết, người đàn ông Ý 57 tuổi này đã tích trữ vàng thỏi trong nhiều năm. Ông cất giữ số vàng quý giá của mình trong một chiếc hộp thiếc. Không hiểu sao, chiếc hộp đó lại vô tình bị vứt vào thùng rác ở Torre Lapillo. Người đàn ông đã bỏ những thỏi vàng vào thùng rác công cộng bên ngoài một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Từ đó, các nhà chức trách đã lần theo dấu vết đống rác đến một bãi rác địa phương gần đó. May mắn thay, câu chuyện này có một kết thúc có hậu. Cảnh sát đã thực sự lục thùng rác tại bãi rác và tìm thấy vàng, rồi trả lại cho người đàn ông.

"Sau nhiều giờ tìm kiếm kỹ lưỡng, các sĩ quan đã tìm thấy chiếc hộp, mặc dù bị hư hại nhưng vẫn còn chứa tất cả các thỏi vàng... và sau đó đã được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố được Reuters trích dẫn.

Theo Reuters



