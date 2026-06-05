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Ấn định thời điểm hạ thủy tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới Rossiya

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Tàu phá băng Rossiya sẽ giúp Nga tăng cường kiểm soát Bắc Cực cũng như hoạt động tốt hơn ở Tuyến đường biển phía Bắc.

 Việc đóng mới tàu phá băng hạt nhân mạnh mẽ Rossiya vẫn đang tiếp diễn tại xưởng đóng tàu Zvezda (Bolshoy Kamen, vùng Primorsky Krai). Con tàu được đóng theo thiết kế Dự án 10510 và mang tên Lider. Tàu dự kiến hạ thủy vào tháng 3/2028 và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2029.

Tàu phá băng Rossiya tự hào có công suất trục 120MW. Đây sẽ là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới. vì các đối thủ cạnh tranh gần nhất hiện có chỉ có công suất bằng khoảng một nửa.

Mục đích của nó là mở rộng khả năng của Tuyến đường biển phía Bắc và cung cấp dịch vụ hộ tống quanh năm cho các tàu lớn trong vùng băng dày ở Bắc Cực.

Các tàu phá băng thuộc Dự án 10510 được thiết kế để phá vỡ lớp băng dày 4,3 và 2m với tốc độ lần lượt là 2 và 15 hải lý/giờ. Chúng có khả năng hoạt động bền bỉ lên đến 8 tháng và tầm hoạt động không giới hạn, với tuổi thọ 40 năm.

Tàu phá băng lớp Rossiya cũng lớn hơn đáng kể, do yêu cầu hộ tống các tàu có trọng tải lớn, điển hình như chiếc Lider dài gần 210m, rộng 48m và có lượng giãn nước khoảng 70.000 tấn. Nhờ kích thước này, tàu sẽ có thể tạo một kênh xuyên qua băng rộng khoảng 50m.

Đồ họa tàu phá băng Lider thuộc Dự án 10510 "Rossiya".

Từ năm 2016, các kỹ sư tại Cục Thiết kế Trung ương Iceberg đã phát triển Dự án 10510, trong khi các chuyên gia tại Cục Thiết kế Afrikantov được giao nhiệm vụ tạo ra hệ thống động cơ đẩy siêu mạnh.

Một số công việc nghiên cứu và thiết kế cũng được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov và một chi nhánh của Viện Nghiên cứu Trung ương về Kỹ thuật Điện Hàng hải.

Theo vpk

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
nga, putin

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