3 chiến hạm của Mỹ đổi hướng gấp vì hỏa lực từ Iran

Loạt chiến hạm Aegis bị tấn công

Theo hãng Mehr News, hôm 4/6, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các tàu khu trục của Mỹ sau khi Mỹ nhắm mục tiêu vào 1 tàu chở dầu của Iran ở Vịnh Ba Tư và 1 tàu khác đang tiến vào eo biển Hormuz.

Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực dân cư ở miền Nam Iran dọc theo bờ biển Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ vào 3 tàu khu trục USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason của Mỹ.

Quân đội Iran tuyên bố các cuộc tấn công là để đáp trả việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4. Thỏa thuận ban đầu đã tạm dừng cuộc chiến chung Mỹ-Israel chống lại Iran. Sau phản ứng của Iran, các tàu khu trục của Mỹ đã đổi hướng và rời khỏi khu vực.

Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung ương Iran Khatam al-Anbiya, đơn vị điều phối các hoạt động quân sự giữa Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết các cuộc phản công của Iran diễn ra ngay lập tức và quyết liệt, gây ra "thiệt hại đáng kể" cho các tàu chiến của Mỹ.

Trung tá Ebrahim Zolfaghari cảnh báo Mỹ và các đồng minh của họ phải nhận ra rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ và như đã từng làm trong quá khứ, đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn hoặc vi phạm nào một cách quyết liệt và không chút do dự.

Tuy nhiên, ông Trump đã cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc tấn công vào tàu khu trục của Mỹ, gọi chúng là "chuyện nhỏ nhặt". Ông cũng nói rằng thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 101 USD/thùng sau khi tin tức về các vụ tấn công được công bố, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ của thế giới.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào vào ngày 11/4. Các cuộc đàm phán đã thất bại trong việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2.

Đáp lại, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, khu vực mà nước này kiểm soát hoàn toàn kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông Trump tìm cách sử dụng lệnh phong tỏa hải quân để buộc Iran mở lại tuyến đường thủy chiến lược này.

Mỹ cũng đã phát động cái gọi là "Dự án Tự do" để hộ tống các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, nhưng ông Trump đã chấm dứt nhiệm vụ này chỉ sau 1 ngày do thất bại trong việc đạt được mục tiêu.

Trước vụ đấu súng hôm 4/6, các báo cáo cho thấy Iran và Mỹ sắp nối lại đàm phán. Iran cho rằng những yêu cầu quá đáng, phi thực tế và cực đoan của Mỹ là trở ngại chính đối với ngoại giao.

Washington Post bác bỏ tuyên bố của ông Trump

Các quan chức Mỹ được truyền thông nước này trích dẫn đã thừa nhận cuộc chiến 40 ngày chống lại Iran đã không giúp chính quyền ông Trump đạt được các mục tiêu chính, trong đó bao gồm việc phá hủy năng lực quân sự của Iran.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ đã phá hủy năng lực quân sự của Iran. Hôm 3/6, ông Trump nói: "Hầu hết tên lửa của Iran đã bị phá hủy. Có lẽ họ chỉ còn lại 18 hoặc 19% so với trước khi Mỹ tấn công".

Việc phong tỏa hải quân hiện được xem là một biện pháp nhằm tăng cường áp lực kinh tế lên Iran. Đầu tháng này, ông Trump đã so sánh Hải quân Mỹ với cướp biển khi mô tả cách họ thực hiện mệnh lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của tờ Washington Post lại đưa ra một bức tranh khác.

Báo cáo cho biết một phân tích mật của CIA được chuyển đến các nhà hoạch định chính sách của chính quyền kết luận rằng Iran có thể vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ ít nhất từ 3 đến 4 tháng trước khi phải đối mặt với những khó khăn kinh tế nghiêm trọng hơn.

Phân tích cũng cho thấy Iran vẫn duy trì khả năng tên lửa đạn đạo đáng kể bất chấp nhiều tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc dữ dội. Theo một quan chức Mỹ, Iran vẫn giữ khoảng 75% số bệ phóng di động trước chiến tranh và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Quan chức này cho biết thêm, có bằng chứng cho thấy Iran đã có thể khôi phục và mở lại gần như tất cả các kho chứa ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hại và thậm chí lắp ráp các tên lửa mới gần như hoàn thiện khi chiến tranh bắt đầu.

Vũng lầy chiến tranh

Trong một thông điệp trên X hôm 4/6, Ngoại trưởng Iran đã phản hồi phân tích của CIA, nói rằng Iran đã tăng cường sức mạnh tên lửa so với thời kỳ trước chiến tranh và sẵn sàng hơn bao giờ hết để bảo vệ đất nước.

"CIA đã sai. Kho tên lửa và năng lực bệ phóng của chúng ta không chỉ đạt 75% so với trước ngày 28/2. Con số chính xác là 120%. Còn về khả năng sẵn sàng bảo vệ người dân của chúng ta là 1.000%", ông Abbas Araghchi cho biết.

Ông cáo buộc Mỹ liên tục phá hoại ngoại giao bằng vũ lực: "Mỗi khi có giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn con đường phiêu lưu quân sự liều lĩnh. Đó có phải là chiến thuật gây áp lực thô thiển? Hay là kết quả của việc một kẻ phá hoại lại một lần nữa lừa Tổng thống Mỹ vào một vũng lầy khác?

Dù nguyên nhân là gì, kết quả vẫn như nhau: Người Iran không bao giờ khuất phục trước áp lực và ngoại giao luôn là nạn nhân".

Ai đã lừa gạt ông Trump?

Một số nhà quan sát cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khuyến khích ông Trump phát động chiến tranh chống Iran, mặc dù ông Trump đã phủ nhận điều này.

Gần đây, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng bị cáo buộc liên kết chặt chẽ với Israel trong khu vực. Quân đội Iran đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lợi ích của họ bị nhắm mục tiêu từ lãnh thổ của UAE.

Trong suốt 40 ngày chiến tranh, Iran đã tấn công các căn cứ của Mỹ ở khu vực Vịnh Ba Tư, ngoài việc nhắm mục tiêu vào Israel. Iran cho rằng các căn cứ đó là mục tiêu hợp pháp vì lực lượng Mỹ đã sử dụng chúng để phát động các cuộc tấn công vào Iran.