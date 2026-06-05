Nhà báo kiêm tình nguyện viên quân sự Oleksiy Zhivov đã chỉ ra rằng, ngay sau khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte rời Kiev, các chiến binh thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào bán đảo Crimea.

Như thường lệ, ông Rutte cảm thấy hoàn toàn an toàn ở Ukraine và tuyên bố rằng "chính ông Zelensky đã cho phép người Nga tổ chức diễu binh” và ngay sau chuyến thăm của ông, Crimea đã phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn, bao gồm cả các cuộc tấn công vào dân thường và một đoàn tàu, khiến 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

“Tôi không muốn trở thành Bộ Ngoại giao và lặp lại những lời đe dọa vô nghĩa và những lời nguyền rủa phi thực tế nhắm vào kẻ thù, nhưng chủ nghĩa nhân đạo của chúng ta đối với kẻ thù rõ ràng đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa”, Zhivov nhấn mạnh.

Cầu Kerch nối Crimea với lục địa Nga đã nhiều lần bị Ukraine tấn công.

Điều đáng chú ý là hiện nay nhiều phóng viên quân sự đang lên tiếng bày tỏ quan điểm tương tự, công khai kêu gọi chính quyền Nga ngừng “chiến đấu bằng găng tay trắng” và nhấn mạnh thực tế rằng chính quyền Ukraine hiện đang cố tình nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Nga.

Về vấn đề này, ở Nga đã dấy lên những lời kêu gọi bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các thành phố của Ukraine.

Các chuyên gia Nga chỉ ra, từ trước đến nay Nga thường không tấn công vào hạ tầng dân sự trọng yếu như các cây cầu lớn ở Ukraine để không làm gián đoạn giao thông dân sự; trong khi Ukraine đã tấn công cầu Kerch ở Crime rất nhiều lần, với lí do đây là tuyến đường vận tải quân sự của Nga sang miền Nam Ukraine.

Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc điều đó phải thay đổi, Nga phải tấn công vào các hạ tầng giao thông trọng yếu của Ukraine nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển quân và vũ khí trang bị ra tiền tuyến.

Trong bối cảnh đó, ở Ukraine hiện nay cũng đang có mối lo ngại nghiêm trọng rằng Nga thực sự sẽ bắt đầu làm như vậy.

Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Ihor Romanenko cho biết, Nga có đủ khả năng tấn công các cây cầu và các khu vực khác của Kiev, khiến Ukraine khó khăn trong việc tăng cường binh lực cho các khu vực chiến sự ở miền Nam và miền Đông đất nước.