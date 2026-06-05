Tổng thống Nga Putin gửi tin vui cho Đức

Phát biểu được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, đúng thời điểm tranh cãi về an ninh năng lượng, quan hệ Nga - Đức và tương lai của nguồn khí đốt Nga một lần nữa nóng lên ở châu Âu.

Theo ông Putin, một trong hai nhánh của tuyến Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn sau các vụ nổ dưới đáy biển năm 2022 và có thể được kích hoạt gần như ngay lập tức.

Ông Putin nói Nga có thể bơm tới 28 tỷ m3 khí mỗi năm qua tuyến này nếu Đức chấp thuận. Ông nhấn mạnh rằng đường ống hiện vẫn chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, nên Berlin sẽ phải tìm cách tháo gỡ trở ngại đó nếu muốn nối lại nhập khí.

Tass đưa tin, ông Putin cho biết, đường ống này có thể bắt đầu vận chuyển khí đốt Nga sang Đức ngay từ ngày mai. Nhà lãnh đạo nói thêm: “Chỉ cần bấm nút là khí đốt sẽ bắt đầu được bơm qua đường ống. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần có quyết định từ Chính phủ Đức”.

Thông điệp của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Đức vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc năng lượng do việc Nord Stream ngừng hoạt động gây ra.

Trước khi xung đột Ukraine bùng phát, mô hình công nghiệp của Đức gắn chặt với nguồn năng lượng Nga giá rẻ. Nga từng cung cấp hơn 1/3 lượng dầu thô nhập khẩu và hơn một nửa lượng khí đốt của nước này. Các vụ nổ hồi tháng 9/2022 đã phá hỏng cả 2 nhánh của Nord Stream 1 và 1 nhánh của Nord Stream 2, khiến Berlin buộc phải gấp rút tìm nguồn thay thế. Nord Stream 2 vốn hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa từng được Đức cho phép đi vào vận hành.

Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ phá hoại đường ống, trong khi Kyiv nhiều lần bác bỏ liên quan. Cho đến nay, vụ nổ vẫn là một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu hậu năm 2022.

Điều làm câu chuyện lần này trở nên nhạy cảm hơn là việc một chính trị gia cấp cao của đảng cực hữu AfD ở Đức đã trực tiếp tới St. Petersburg và công khai kêu gọi khôi phục Nord Stream.

Markus Frohnmaier, người phụ trách chính sách đối ngoại của nhóm nghị sĩ AfD, cho biết ông đã gặp Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller và đặc phái viên đầu tư của Putin là Kirill Dmitriev.

Sau cuộc gặp, ông Frohnmaier nói Đức đang bị kéo vào một vòng xoáy suy giảm kinh tế nghiêm trọng và chi phí năng lượng cao là một trong những nguyên nhân then chốt. Vì vậy “mọi lựa chọn phải được đưa trở lại bàn”, kể cả việc tái khởi động Nord Stream và nối lại quan hệ thương mại với Nga.

Chuyến đi này diễn ra bất chấp Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã “khuyến cáo rõ ràng” AfD không thực hiện các chuyến thăm như vậy.

Sự xuất hiện của AfD trong câu chuyện Nord Stream không phải chi tiết phụ. Đảng này hiện là lực lượng đối lập lớn nhất tại quốc hội Đức và đang gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc thăm dò, đặc biệt trước hai cuộc bầu cử bang quan trọng ở miền đông vào tháng 9.

AfD lâu nay chỉ trích mạnh sự ủng hộ của chính phủ Đức đối với Ukraine và liên tục thúc đẩy ý tưởng bình thường hóa quan hệ với Moscow. Điều đó khiến đề xuất khôi phục khí đốt Nga không chỉ còn là một tranh cãi về năng lượng, mà đã trở thành một chủ đề chính trị nội bộ nhạy cảm ở Đức.

Tuy nhiên, việc tái khởi động Nord Stream trên thực tế vẫn đối mặt nhiều rào cản. Một phần của hệ thống đã bị phá hỏng, phần còn nguyên của Nord Stream 2 vẫn vướng trừng phạt Mỹ. Quan trọng hơn, chính phủ Đức từ lâu coi việc thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga là ưu tiên chiến lược. Hồi tháng 3/2025, Bộ Kinh tế Đức đã khẳng định Berlin không đàm phán với Nga về khả năng nối lại cung cấp khí đốt qua đường ống và nhấn mạnh độc lập năng lượng với Moscow là điều thiết yếu.

Theo Reuters, Tass