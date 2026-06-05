Phát hiện 1,67 triệu tấm cọc bị Trung Quốc cắm nghiêng 21 độ xuống cát, hơn 6.000 người hò reo vì thành công chưa từng có

Giữa sa mạc Tengger ở thành phố Trung Vệ, khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc đã hoàn thiện một trong những dự án điện mặt trời gây choáng ngợp nhất nước này.

Căn cứ quang điện 3 GW được xây trên địa hình sa mạc - đồi gò rộng lớn, với quy mô nền móng lên tới hơn 1,67 triệu cọc. Cùng với hơn 200.000 bộ giá đỡ và hơn 5,4 triệu tấm pin, công trình này được truyền thông năng lượng nhà nước mô tả như một “rừng thép” mọc lên từ cát.

Đây cũng là dự án quang điện đơn thể lớn nhất Trung Quốc trên địa hình đồi núi. Ở giai đoạn cao điểm dự án có hơn 6.000 người cùng làm nhiệm vụ trên công trường.

Điều khiến công trình này đặc biệt không chỉ là quy mô xây lắp, mà còn là vai trò chiến lược của nó trong hệ thống điện quốc gia. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15,25 tỷ nhân dân tệ, công suất lắp đặt 3 triệu kW.

Sau khi hoàn thành vào cuối năm ngoái, trang trại này có thể phát khoảng 5,78 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương tiết kiệm khoảng 1,92 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm phát thải khoảng 4,66 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Đây là một trong những dự án nguồn điện chủ lực phục vụ tuyến truyền tải siêu cao áp “Ninh Hạ điện vào Hồ Nam”, hành lang UHV đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế chủ yếu để đưa điện từ các đại căn cứ quang điện sa mạc tới các tỉnh tiêu thụ điện lớn ở miền trung.

Công đoạn gia cố móng của dự án.

Để dựng được cả “cánh đồng điện” khổng lồ này trên địa hình cát, dốc và bị gió bào mòn mạnh, các nhà thầu đã phải đóng hơn 1,67 triệu cọc móng. China Energy News cho biết đây là một khâu cực kỳ phức tạp, vì địa hình trong khu vực không hề bằng phẳng như nhiều người tưởng về điện mặt trời sa mạc. Mỗi sườn dốc, khe cắt, gò cát đều buộc đội thi công phải tính lại vị trí, chiều sâu và góc đặt cọc để bảo đảm hàng triệu tấm pin phía trên giữ được góc nghiêng tối ưu khoảng 21 độ.

Hệ móng không dùng một kiểu cọc duy nhất mà kết hợp cọc bê tông đổ tại chỗ ở các khu vực thoải hơn và cọc ống thép xoắn ở những vị trí dốc, khó tiếp cận.

Toàn bộ căn cứ 3 GW đã đạt điều kiện hòa lưới chỉ sau 220 ngày thi công.

Trước đó, các nguồn địa phương cho biết riêng giai đoạn 1 của dự án đã cần đóng khoảng 320.000 cọc và tới cuối tháng 11/2022 đã hoàn thành hơn 160.000 cọc trong điều kiện thời tiết lạnh, gió lớn. Khi bước sang các giai đoạn sau, quy mô lắp đặt tiếp tục phình to rất nhanh để hình thành toàn bộ căn cứ 3 GW.

Một điểm đáng chú ý khác là dự án không chỉ nhằm phát điện, mà còn được quảng bá như mô hình kết hợp giữa năng lượng mới và phục hồi sinh thái sa mạc. Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết riêng giai đoạn 1 của dự án đã phủ gần 2000 ha đất và lắp hơn 2,2 triệu tấm pin.

Khi toàn bộ dự án vận hành, khu vực này không chỉ phát điện mà còn đóng vai trò hỗ trợ kiểm soát cát bay, cố định bề mặt đất và tạo không gian phát triển cho các mô hình sử dụng đất dưới pin. Điều đó phản ánh cách Trung Quốc đang cố gắng gắn các đại dự án năng lượng ở vùng “sa - qua - hoang” với mục tiêu cải tạo môi trường và khai thác đất theo hướng đa mục tiêu.

Từ góc độ kinh tế địa phương, đây cũng là một dự án có sức nặng lớn. NDRC cho biết công trình dự kiến tạo khoảng 1.500 việc làm, mang lại doanh thu khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ mỗi năm sau khi đi vào vận hành ổn định.

Với Trung Vệ, nơi từ lâu gắn với hình ảnh gió cát và khô hạn, việc dựng lên một căn cứ điện mặt trời khổng lồ như vậy không chỉ là câu chuyện năng lượng, mà còn là một bước chuyển mô hình phát triển. Dự án đưa thành phố này vào sâu hơn trong chiến lược “điện từ miền tây cấp cho miền đông - miền trung” của Trung Quốc.

Dự án này cho thấy cách Trung Quốc đang xây các công trình năng lượng mới bằng tư duy của một siêu dự án hạ tầng quốc gia. Điểm nhấn không chỉ là số GW lắp đặt, mà là chuỗi tổ chức phía sau bao gồm nền móng siêu lớn, trạm nâng áp mới, hàng trăm tuyến thu gom điện trong nội bộ dự án, rồi kết nối vào tuyến UHV liên tỉnh.

Theo China Energy News, People’s Daily