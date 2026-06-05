Nga ra tuyên bố

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố nước này đã đạt được chủ quyền hoàn toàn trong các vấn đề tài chính, đồng thời khẳng định đất nước độc lập khỏi các quyết định của các quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về những rủi ro đối với tài chính quốc gia trước bối cảnh luật pháp toàn cầu "bất định".

Ông Siluanov khẳng định Nga hiện vận hành hệ thống kinh tế mà không cần đến các nguồn đầu tư từ bên ngoài, hoàn toàn tự lực cánh sinh.

"Trong vài năm qua, Nga đã phải sống trong điều kiện bất ổn pháp lý toàn cầu. Do đó, việc giám sát chặt chẽ nền tài chính quốc gia là vô cùng quan trọng, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ các cú sốc bên ngoài", Bộ trưởng Siluanov phát biểu tại một phiên thảo luận của SPIEF vào thứ Năm (5/6).

﻿Bộ trưởng lưu ý rằng Nga đưa ra các quyết định về vấn đề ngân sách hoàn toàn độc lập, dựa trên các ưu tiên và nhu cầu hiện có trong nước.

Người đứng đầu ngành tài chính Nga cam kết Moscow sẽ sớm trả toàn bộ nợ nước ngoài. Ông cũng thông tin thêm rằng thu nhập thực tế của người dân Nga đã tăng hơn 24% trong 3 năm qua. Ông Siluanov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền này, khẳng định sự độc lập tài chính và kinh tế của đất nước phải được giữ vững bất chấp các điều kiện quốc tế bất lợi.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 (SPIEF 2026), vốn được mệnh danh là "Davos của nước Nga", diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/6. Sự kiện năm nay chào đón khoảng 20.000 doanh nhân, chính trị gia và các nhà hoạt động xã hội đến từ hơn 100 quốc gia.

Ngoài Bộ trưởng Siluanov, phiên thảo luận với chủ đề "Các khu vực trước thách thức toàn cầu: Làm thế nào để duy trì ổn định tài chính và thúc đẩy phát triển" còn có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao khác. Trong đó bao gồm Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Nga Irek Fayzullin, Kiểm toán viên Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Natalia Trunova, và người đứng đầu Tổ hợp Chính sách Phát triển Đô thị và Xây dựng Moscow Vladimir Efimov.

Trước đó, ngày khai mạc diễn đàn đã diễn ra lễ khai mạc chính thức của SPIEF 2026. Các diễn giả chính tại buổi lễ gồm có Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, Phó Thủ tướng thứ nhất Kyrgyzstan Daniyar Amangeldiev, và ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu trước toàn thể diễn đàn vào ngày thứ Sáu (6/6).

Theo RT﻿