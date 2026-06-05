Đột kích tư gia cựu viên chức, tịch thu 303 thỏi vàng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, 52 tỷ tiền mặt chất đống, 35 đồng hồ xa xỉ

Nghi phạm là David Rush, một cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Với vị trí quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, David Rush có quyền tiếp cận thông tin tối mật hàng đầu.

Tuyên bố từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết việc bắt giữ David Rush diễn ra sau khi Giám đốc CIA John Ratcliffe chuyển giao vụ việc cho họ. Đợt khám xét được triển khai sau khi CIA hoàn tất cuộc kiểm tra nội bộ.

Theo đơn khiếu nại, nhiều nhân viên đã báo cáo về việc ông Rush liên tục đưa ra các yêu cầu đáng ngờ trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026. Trong các yêu cầu này, vị cựu quan chức đã đòi cấp một số lượng lớn ngoại tệ cùng số thỏi vàng trị giá hàng chục triệu USD.

Thời điểm đó, Rush lập luận rằng toàn bộ số vàng và tiền mặt này đều phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công việc. Tuy nhiên, khi các điều tra viên tiến hành kiểm tra văn phòng của ông, họ chỉ tìm thấy một ít tiền mặt.

Chính phủ Mỹ cũng xác nhận hoàn toàn không có bất kỳ hồ sơ nào ghi chép về việc Rush báo cáo số tiền còn lại được sử dụng vào việc gì.

Mọi nghi vấn đã được làm sáng tỏ khi các đặc vụ FBI tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của Rush tại bang Virginia vào ngày 18/5. Tại đây, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện số tài sản bị chiếm dụng.

Các đặc vụ đã tịch thu tổng cộng 303 thỏi vàng, mỗi thỏi trọng lượng khoảng 1kg. Ngoài ra, họ thu được khoảng 2 triệu USD tiền mặt và 35 chiếc đồng hồ xa xỉ. FBI cho biết tổng giá trị của số vàng bị tịch thu ước tính trên 40 triệu USD.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, Rush đã bị cáo buộc một tội danh về hành vi trộm cắp tiền công quỹ. Bên cạnh đó, đơn khiếu nại hình sự cũng vạch trần chi tiết về những tuyên bố sai sự thật lặp lại nhiều lần.

David Rush đã liên tục khai man, nói dối tỏng đơn xin việc về quá trình phục vụ quân đội và trình độ học vấn của mình. Ông khai rằng bản thân là phi công và có bằng cấp cao.

Tuy nhiên, các tài liệu tòa án không làm rõ lý do tại sao CIA không phát hiện ra những lời khai gian dối của Rush trước khi tuyển dụng và thăng chức cho ông ta. Theo bản khai của FBI, David Rush đã làm việc cho cơ quan này trong 17 năm.

Phía FBI khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại CIA và Bộ Tư pháp để tiếp tục điều tra toàn diện vụ việc, cam kết tuân thủ sự thật và thực thi công lý theo đúng pháp luật.

Theo CNN, Fox4News