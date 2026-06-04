Phát hiện tàu Trung Quốc thể tích 174.000 mét khối, dài 299 mét, boong rộng bằng 3 sân bóng bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng với 3,3 triệu gia đình

Cuối tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã bàn giao một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có dung tích 174.000 mét khối. Đây là con tàu đầu tiên của Trung Quốc sử dụng bộ van đông lạnh do nội địa sản xuất, trở thành cột mốc đánh dấu sự hoàn thiện của chuỗi cung ứng từ vật liệu, thiết kế đến thiết bị cho các tàu chở LNG cỡ lớn.

Con tàu mang tên Puteri Johor do công ty Hudong-Zhonghua sản xuất. Đây là công ty con thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC). Tàu Puteri Johor sẽ hoạt động trên tuyến Malaysia - Trung Quốc.

Con tàu dài 299 mét và rộng 46,4 mét. Diện tích boong tương đương ba sân bóng đá. Bốn khoang chứa hàng của tàu có thể chứa 174.000 mét khối LNG, đủ để cung cấp cho 3,3 triệu hộ gia đình trong một tháng.

Hệ thống động cơ đẩy tốc độ thấp sử dụng nhiên liệu kép và hệ thống chứa hàng thế hệ mới của tàu đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kỹ sư trưởng thiết kế tàu Wu An, lượng khí thải carbon hàng ngày giảm khoảng 10 tấn, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu và khí đốt giảm 10%. Tỷ lệ chứa hàng tăng từ 98% lên 98,5%. Mức tăng nửa phần trăm này tương đương với việc vận chuyển thêm 500 tấn LNG mỗi chuyến.

Hệ thống chứa hàng phải giữ LNG ở nhiệt độ âm 163 độ C. Một tàu chở LNG cỡ lớn cần hơn 1.000 van đông lạnh, mỗi van phải chịu được nhiệt độ cực lạnh, đóng mở liên tục trong suốt vòng đời 40 năm.

Tàu Dapeng Sun chở LNG đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo có tỷ lệ linh kiện nội địa chưa đến 30%, với các thiết bị cốt lõi là hàng nhập khẩu. Sau hơn 10 năm phát triển, tỷ lệ này tăng lên 80%. Riêng hệ thống chứa hàng hiện đạt 100% cung ứng trong nước.

Trung Quốc hiện có hơn 130 công ty cung ứng tàu chờ LNG. Thời gian đóng tàu giảm từ 40 tháng xuống còn 16 tháng. Sản lượng hàng năm tăng từ 1 tàu/3 tháng lên 11 tàu/năm. Danh sách đặt hàng của Hudong-Zhonghua hiện có gần 60 tàu chờ sản xuất cho đến năm 2030.

Xưởng đóng tàu này cũng đã ký được hợp đồng sản xuất 24 tàu chở hàng của Qatar. Đây là hợp đồng lớn nhất cả về giá trị và khả năng chở hàng trên toàn cầu.

Đầu năm nay, xưởng cũng đã ký một hợp đồng với khách từ Hy Lạp để đóng từ 4-6 tàu chở hàng trọng tải 174.000 mét khối, đánh dấu bước chân của Trung Quốc vào thị trường châu Âu.

Theo CGTN