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Quan chức Fed lên tiếng cảnh báo thời điểm lạm phát đạt đỉnh, chỉ ra mức lãi suất phù hợp nhất hiện tại

| | Tài chính quốc tế

Quan chức Fed lên tiếng cảnh báo thời điểm lạm phát đạt đỉnh, chỉ ra mức lãi suất phù hợp nhất hiện tại

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams nhận định ông không thấy khả năng lạm phát kéo dài do xung đột gây ra. Ông cho biết thêm rằng lãi suất hiện đang ở mức “phù hợp”.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/6 với Yahoo Finance, ông Williams cho biết: “Chính sách tiền tệ đang ở mức phù hợp. Tôi thấy không cần thiết phải tăng hay hạ lãi suất lúc này”.

Khi được hỏi liệu Fed có bỏ qua vấn đề giá năng lượng tăng cao vào thời điểm này hay không, ông Williams dự đoán giá cả sẽ không tăng mạnh vào năm tới và năm sau nữa. Vì vậy, ông cho rằng đây chỉ là tác động nhất thời.

Tuy nhiên, ông dự đoán tác động từ giá năng lượng và thuế quan sẽ kéo dài đến hết năm nay và sang năm sau. Ông hiện đang theo dõi dấu hiệu lạm phát liệu có ngày càng dai dẳng hay không.

“Tôi chưa thấy điều đó, nhưng chắc chắn có nguy cơ điều đó xảy ra do mức độ lạm phát đang tăng mạnh”, ông nói.

Ông dự đoán thêm rằng lạm phát Mỹ sẽ đạt đỉnh trong vài tháng tới. Nhưng vẫn sẽ ở mức “khá cao” trong thời gian còn lại của năm nay.

Chủ tịch Fed New York đề xuất Fed nên loại bỏ những từ ngữ trong tuyên bố ám chỉ động thái tiếp theo là cắt giảm lãi suất. Ba thành viên của Fed đã phản đối việc giữ lại những từ ngữ này vì họ cảm thấy bước đi tiếp theo nên là tăng lãi suất.

Ông Williams cho biết rủi ro lạm phát đã tăng lên “đáng kể” do xung đột ở Trung Đông, trong khi nền kinh tế vẫn vững và tình trạng thất nghiệp đã “giảm nhẹ”.

Vị quan chức này nhấn mạnh thêm rằng ông chưa thấy lý do rõ ràng để thay đổi lãi suất. Ông cũng không khẳng định về hướng đi tương lai của Fed.

Nhắc đến cuộc trò chuyện với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh về nền kinh tế, ông Williams cho biết ông Warsh đang rất quyết tâm để đạt được những mục tiêu chung về hạ nhiệt lạm phát và ổn định nền kinh tế.

Theo Yahoo Finance

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