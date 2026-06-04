Trung Quốc kinh ngạc trước màn đáp trả của ông Putin – “Quái vật biển” trở lại, cơn ác mộng sắp thành hiện thực

Màn đáp trả khác thường của ông Putin

Trang tin NetEase (Trung Quốc) ngày 4/6 đưa tin, cách Tổng thống Nga Vladimir Putin đáp trả những lời đe dọa gần đây nhằm vào vùng lãnh thổ Kaliningrad (Nga) khiến nhiều người tại Trung Quốc bất ngờ.

Trước đó, khác với thái độ né tránh thông thường, đại diện một số nước NATO đã công khai đề cập tới khả năng tấn công Kaliningrad, đồng thời lưu ý rằng "vấn đề chỉ còn là thời điểm". Trong số các nước "mạnh miệng" nhất có Lithuania.

Ngoại trưởng Lithuania Kęstutis Budrys thậm chí kêu gọi lực lượng của NATO "san phẳng" các căn cứ phòng không (của Nga) tại Kaliningrad.

Đối diện với những lời đe dọa đó, theo NetEase, Tổng thống Putin đã có phản ứng gây bất ngờ.

Phát biểu trước hàng chục máy quay trong sự kiện mới đây, ông Putin tuyên bố, "Nga có đủ phương tiện để san phẳng tất cả những ai tìm cách làm điều đó".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

Tác giả bài viết trên NetEase nhận định, phát biểu này giống như "tiếng sét giữa trời quang", bởi trong thời gian gần đây, ông Putin thường lựa chọn cách tiếp cận và xử lý tương đối mềm mỏng trước công chúng. Lần này, nhà lãnh đạo Nga lại lập tức đưa ra cảnh báo về khả năng đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ bên nào muốn tìm cách tấn công Kaliningrad.

Theo trang tin ABN24 (Nga), ông Putin sử dụng ngôn từ cứng rắn hơn, vì đại diện Lithuania đã "vượt quá giới hạn". Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda sau đó thừa nhận, phát biểu của ông Budrys "không phải là một tuyên bố phù hợp".

Cũng theo ABN24, phát biểu của ông Putin không chỉ nhằm trấn an dư luận trong nước, mà còn là thông điệp gửi trực tiếp tới NATO: bất kỳ động thái nào nhằm vào Kaliningrad đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Một sai lầm có thể khiến không chỉ Lithuania, mà cả khối quân sự đang xây dựng các kịch bản xung đột gần biên giới Nga phải trả giá đắt.

Trang tin này lưu ý thêm rằng, Kaliningrad thuộc về một cường quốc hạt nhân và mọi hành động nhằm vào khu vực này đều có thể dẫn đến phản ứng đáp trả. Mỗi bước leo thang mới đều làm gia tăng nguy cơ xảy ra một phản ứng nghiêm trọng, khiến Washington và Brussels phải lo ngại.

"Quái vật biển" đã trở lại - Cơn mác mộng tồi tệ sắp thành hiện thực

Song song với tuyên bố cứng rắn, ông Putin cũng vừa có thêm một động thái khiến các nước phương Tây phải dè chừng, đặc biệt là Mỹ.

Trong bài viết có tiêu đề "Ông Putin đưa 'quái vật biển' trở lại biên chế, cơn ác mộng sắp thành hiện thực", trang tin 360kuai (Trung Quốc) cho biết, nhà lãnh đạo Nga đang đưa trở lại biên chế tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng mang tên Đô đốc Nakhimov. Con tàu được mệnh danh là "quái vật biển" và có thể khiến "cơn ác mộng tồi tệ nhất" với Hải quân Mỹ dần trở thành hiện thực.

Lần đầu tiên sau 28 năm, tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov đã tiến ra Biển Trắng để thử nghiệm. Sau quá trình sửa chữa, con tàu hiện bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Với lượng giãn nước hơn 25.000 tấn, Đô đốc Nakhimov được xem là tàu chiến mặt nước không phải tàu sân bay lớn nhất thế giới.

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov. Ảnh: Izvestia

Khả năng trang bị vũ khí của con tàu cũng gây chú ý đặc biệt. Thay vì 20 tên lửa Granit như trước đây, chiến hạm dự kiến mang theo các tên lửa Oniks, Kalibr và tên lửa siêu vượt âm Zircon. Đây thực sự là một "quái vật biển" được trang bị hỏa lực mạnh.

360kuai nhận định, quyết định này của ông Putin không mấy dễ chịu với NATO.

"Xét về sức mạnh hỏa lực, Đô đốc Nakhimov không có đối thủ tương xứng trên thế giới" – 360kuai cho hay.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, trong số các tàu chiến hiện có, Đô đốc Nakhimov là một trong những chiến hạm được trang bị hỏa lực mạnh nhất. Nếu phải đối đầu với con tàu này, Hải quân Mỹ có thể gặp nhiều khó khăn.

Đại tá hải quân dự bị Vasily Dandykin cho rằng, tuần dương hạm này sẽ trở thành soái hạm của Hải quân Nga nói chung và Hạm đội phương Bắc nói riêng.

Đáng lưu ý, trong lúc Đô đốc Nakhimov tăng tốc trên Biển Trắng, Lầu Năm Góc được cho là đã theo dõi sát các động thái của con tàu qua hình ảnh vệ tinh.

Theo 360kuai, "Washington hiểu rằng cán cân lực lượng tại Bắc Cực và khu vực biên giới biển phía bắc đang thay đổi. Đô đốc Nakhimov không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn cho thấy Nga đang khẳng định lại vị thế của một cường quốc biển. Khi tuần dương hạm chính thức trực chiến vào năm sau, NATO sẽ có thêm một lý do để lo ngại".

Trang tin này kết luận rằng, không lực lượng hải quân nào có thể xem nhẹ khả năng đối đầu với một chiến hạm như vậy. Mỹ vốn quen với ưu thế trên biển, nhưng "quái vật biển" được trang bị hỏa lực mạnh của Nga có thể khiến Washington phải đánh giá lại những tính toán của mình.