Ông Putin vừa họp và ra tuyên bố, lửa đã bao trùm Kiev: Hàng trăm tên lửa nhắm mục tiêu đặc biệt, truy lùng Magyar

Đài TST (Nga) ngày 3/6 đưa tin, đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào hậu phương Ukraine đã bước sang ngày thứ hai. Khi khói lửa tại Kiev chưa kịp lắng xuống, các thông tin mới tiếp tục dồn dập xuất hiện.

Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV được cho là đã đánh trúng hàng loạt cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho hậu cần, sân bay quân sự cùng một số mục tiêu đặc biệt.

Truyền thông Nga mô tả, thủ đô Ukraine vừa trải qua một trong những đêm dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Kiev hứng đòn tập kích dữ dội

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kiev, Zaporizhzhia, Kharkov và Dnipropetrovsk, cũng như tại các tỉnh Poltava, Khmelnytskyi và Sumy.

Một số cơ sở năng lượng và sân bay quân sự cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố toàn bộ địa điểm được chỉ định đều đã bị đánh trúng.

Trang aif.ru dẫn nguồn tin cho biết hơn tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa siêu vượt âm Zircon đã được sử dụng. Con số lên tới 400 tên lửa và 300 UAV. Các kênh theo dõi khác lại ghi nhận lên tới 900–1.000 UAV.

Hình ảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine. Ảnh: TST

Theo TST, nhiều khu vực tại Kiev rơi vào tình trạng mất điện và gián đoạn kết nối internet. Khói bốc lên từ nhiều địa điểm sau các vụ nổ. Một số nguồn tin Ukraine thừa nhận, cuộc tấn công này đối với họ là "Không thể chống đỡ".

Ông Vladimir Yeranosyan, Phó giáo sư tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga và là chuyên gia quân sự, nhận định Kiev chưa từng hứng chịu một đợt tấn công có cường độ lớn đến như vậy. Theo ông, các phương tiện tấn công của Nga đã xuyên qua hệ thống phòng không Kiev và đánh trúng những mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho rằng một số tên lửa Nga có khả năng cơ động trong quá trình bay, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là luồng sáng xanh bất thường được cho là đã xuất hiện trên bầu trời Zaporizhzhia sau các vụ nổ. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin đáng tin cậy giải thích nguyên nhân.

Theo những kênh theo dõi được TST dẫn lại, lực lượng không quân chiến lược Nga đang chuẩn bị hoạt động, hạm đội đã chuyển sang trạng thái trực chiến, tên lửa Kalibr được nạp sẵn và những quả Iskander đầu tiên tiếp tục bay về phía tỉnh Dnipropetrovsk.

Lozovaya bị đánh tê liệt, đòn trả đũa của ông Putin

Mục tiêu không chỉ tập trung tại Kiev. Các cơ sở tại Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kharkov, Chernigov và Poltava cũng bị nhắm tới. Ngoài ra, TST còn đề cập các đợt tấn công tại Balakleya và Lozovaya.

Trong số này, Lozovaya tại tỉnh Kharkov là địa điểm ít được chú ý nhưng có ý nghĩa đặc biệt. Theo TST, đây là đầu mối đường sắt quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa quân sự và lực lượng dự bị ra tiền tuyến.

Sau các đợt tấn công, đầu máy xe lửa cùng một số cơ sở liên quan đến depot đường sắt bị hư hại. Truyền thông Nga cho rằng việc đánh vào Lozovaya có thể nhằm làm gián đoạn tuyến hậu cần quan trọng và gây áp lực lên khả năng tiếp vận của Ukraine.

Nếu nhận định này chính xác, Lozovaya có thể là mắt xích trong kế hoạch rộng hơn nhằm làm suy yếu khả năng luân chuyển lực lượng, đạn dược và trang thiết bị trên chiến trường.

Đáng lưu ý, đợt tập kích ác liệt v diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp đột xuất liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một trường cao đẳng tại Starobelsk.

Tại cuộc họp, ông Putin cáo buộc Kiev đã "mở ra một trang mới" trong chuỗi hành động của mình. Cuối phiên họp, Tổng thống Nga cho biết nội dung về phản ứng của Moscow sẽ được thảo luận kín.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Cuộc săn lùng Magyar lan rộng

Đáng lưu ý, tại tỉnh Kiev, một đòn tấn công được cho là đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho kho hàng thuộc trung tâm hậu cần Vishnevoye ở ngoại ô thủ đô.

Theo lực lượng ngầm thân Nga, nhiều đám cháy lớn xuất hiện tại khu công nghiệp trên phố Vasilkovskaya sau các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các nguồn tin Nga cho rằng khu vực này được sử dụng để lưu trữ trang thiết bị quân sự, lắp ráp hệ thống tác chiến điện tử và sản xuất UAV.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên của lực lượng ngầm tại Nikolaev, cho biết đám cháy lớn xuất hiện gần kho số 17 của công ty Nova Poshta ở Kiev. Theo ông Lebedev, xe tải quân sự và binh sĩ thuộc đơn vị "Chim Magyar" từng nhiều lần xuất hiện tại đây để vận chuyển hàng hóa.

TST nhận định, các cơ sở liên quan đến Lữ đoàn UAV số 414 của Ukraine đang trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên hơn. Cuối tháng 5, một căn cứ được gọi là "căn cứ Magyar" được cho là đã bị đánh trúng. Sau đó, nhiều cơ sở liên quan đến lực lượng này tại tỉnh Kiev tiếp tục bị nhắm tới.

Một số nhà bình luận Nga cho rằng chuỗi đòn tấn công mang dáng dấp của một cuộc truy lùng nhằm vào chỉ huy Magyar.

TST còn đề cập cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Chuyên gia quân sự Alexander Ivanovsky cho rằng thời điểm tấn công có thể trùng với lúc SBU tổ chức một cuộc họp mở rộng, với sự hiện diện của quan chức Ukraine và cố vấn nước ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng độc lập xác nhận nhân viên CIA có mặt tại địa điểm bị tấn công.

Trong bối cảnh các vụ nổ làm rung chuyển Kiev, TST cho biết chưa có thông tin rõ ràng về tình hình của ông Zelensky Một số nguồn tin Nga cho rằng tên lửa Zircon có thể đã nhắm vào các hầm ngầm kiên cố tại Kiev.

Khi đợt tập kích bước sang ngày thứ hai, câu hỏi lớn nhất không còn là liệu đòn đáp trả đã kết thúc hay chưa.

Câu hỏi lúc này là: làn sóng tiếp theo sẽ nhằm vào đâu?