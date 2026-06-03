Nhân vật gây tranh cãi được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ là ai?

Chỉ vài ngày sau khi Tulsi Gabbard tuyên bố từ chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bổ nhiệm đồng minh thân cận làm người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia. Tổng thống Mỹ cho biết ông Bill Pulte, người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang và là người thừa kế gia sản của một công ty xây dựng nhà ở sẽ giữ chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia tạm quyền.

Ông Bill Pulte được bổ nhiệm làm quyền giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI). (Ảnh: AP)

Đồng minh đứng sau ông Trump

Ông William John Pulte (thường được gọi là Bill Pulte), người đứng đầu Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang kiêm lãnh đạo hai tập đoàn cho vay thế chấp được chính phủ bảo trợ Fannie Mae và Freddie Mac.

Vốn dĩ là người thừa kế của PulteGroup, một trong những tập đoàn xây dựng nhà ở lớn tại Mỹ nhưng do mâu thuẫn với gia đình về tương lai tập đoàn, ông Pulte đã rời hội đồng quản trị vào năm 2020. Hiện tại, ông đang lãnh đạo hai công ty tư nhân được chính phủ Mỹ bảo trợ là Fannie Mae và Freddie Mac, chuyên bảo lãnh các khoản thế chấp nhà ở tại Mỹ.

Suốt thời gian qua, ông Pulte được xem là đồng minh trung thành của ông Trump và luôn công khai chỉ trích các đối thủ chính trị của Tổng thống. Ông từng cáo buộc các đối thủ của ông Trump, trong đó có thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff và tổng chưởng lý bang New York Letitia James, làm giả tài liệu trong các hồ sơ vay thế chấp.

Theo tờ The Wall Street Journal, đơn khiếu nại nội bộ tại Fannie Mae cho thấy ông Pulte đã truy cập trái phép hồ sơ thế chấp của bà James và các quan chức khác của đảng Dân chủ.

Cùng với đó, ông Pulte tích cực thúc đẩy vụ kiện về gian lận thế chấp nhằm vào Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook. Dựa vào cáo buộc này, Tổng thống Trump từng tìm cách sa thải nhà hoạch định chính sách tiền tệ Cook.

Chưa dừng lại ở đó, ông Pulte là một nhân tố chủ chốt đằng sau cuộc tranh cãi xung quanh việc cải tạo trụ sở Cục Dự trữ Liên bang, mà theo ông Trump là vướng phải nhiều vấn đề và cần phải điều tra cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Hiện tại, với vai trò quyền Giám đốc DNI, ông Pulte sẽ điều phối công việc của 18 cơ quan tình báo thuộc chính phủ liên bang Mỹ và chịu trách nhiệm biên soạn báo cáo tình báo hàng ngày cho ông Trump.

Quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Trump gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: AP)

Kinh nghiệm bằng 0

Trên thực tế, DNI là người đứng đầu cộng đồng tình báo rộng lớn của Mỹ và giữ vai trò cố vấn chính của tổng thống về các vấn đề tình báo. Theo luật, vị trí này phải do người có "chuyên môn sâu rộng về an ninh quốc gia" đảm nhiệm.

Trong khi đó, ông Pulte lại không có kinh nghiệm nào được biết đến trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Ông từng lợi dụng vai trò của mình tại cơ quan nhà ở, nơi giám sát quy định đối với tập đoàn cho vay thế chấp được chính phủ bảo trợ Fannie Mae và Freddie Mac để công khai đưa ra loạt cáo buộc bất thường nhằm vào đối thủ và kẻ thù chính trị của ông Trump.

Phát biểu tại Thượng viện hôm 2/6, Lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện Chuck Schumer mô tả quyết định bổ nhiệm ông Pulte là "một bước thụt lùi nữa của Tổng thống Trump" và đặt câu hỏi về năng lực của tân Giám đốc DNI trong việc giám sát các cơ quan tình báo quốc gia.

Thượng nghị sĩ này cũng cáo buộc ông Pulte thiếu tính khách quan cần thiết cho vai trò mới và cho rằng chính quyền đang ưu tiên lòng trung thành chính trị hơn là phán đoán chuyên môn.

"Ông ta là người được ông Trump bổ nhiệm nhưng lại thiếu năng lực, điều này sẽ khiến đất nước chúng ta kém an toàn hơn. Và bạn sẽ không nghe thấy một lời nào từ những người Cộng hòa tự nhận là quan tâm đến an ninh quốc gia", ông Schumer nhấn mạnh.

Trong khi đó, thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Jim Himes cho rằng ông Pulte không đủ tiêu chuẩn "ngay cả theo tiêu chuẩn của chính quyền ông Trump".

Tương tự, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mark Warner, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho biết việc bổ nhiệm quan chức nhà ở này "nói lên rất nhiều điều" về những gì ông Trump kỳ vọng từ một quan chức tình báo quốc gia hàng đầu của Mỹ.

"Tổng thống đã chọn một quan chức không chỉ thể hiện sự sẵn lòng mà còn cả sự háo hức sử dụng quyền lực chính phủ để theo đuổi sự trả thù chính trị", ông Warner nói.

Trong bài viết đăng tải trên Truth Social, Tổng thống Trump bảo vệ ông Pulte khi miêu tả quyền Giám đốc DNI là người có kinh nghiệm sâu trong việc quản lý các vấn đề nhạy cảm nhất tại Mỹ, đó là sự an toàn của các thị trường. "William có kinh nghiệm sâu rộng trong việc quản lý những vấn đề nhạy cảm nhất ở Mỹ", ông Trump cho hay.